Dấu vết lạ trên “phương tiện”

Có vài cái tên bất hảo trong danh sách những căn bệnh phong tình có thể để lại dấu chứng mồn một trên “cơ thể” nạn nhân như hạ cam, giang mai, mồng gà… Với những tang chứng hiện trường rõ như ban ngày này hẳn các ông sẽ khó ăn khó nói. Tuy vậy, vấn đề là nhận mặt chính xác, sau đó tra xét nhân thân bằng chứng cần con mắt chuyên môn (chưa nói các triệu chứng tại chỗ hay toàn thân khác), trong khi các bà không học y ngày nào cộng tâm trí rối bời thì độ tin cậy của sự phán quyết hẳn không cao.



Đừng quên, “công cụ” của các ông cũng là da là thịt, nghĩa là nó có thể nhuốm phải những căn bệnh “đời thường” ngoài chuyên khoa “hoa liễu”. Cụ thể, kẻ dưới trướng của các ông không hề được miễn trừ những căn bệnh ngoài da từ mụn nhọt, lang ben, lác biến đến dày sừng… nếu không nói nguy cơ cao hơn nơi khác vì điều kiện “sơn lam chướng khí”, ẩm thấp, thiếu ánh sáng mặt trời. Do vậy, vài nốt ửng đỏ hoàn toàn có thể xuất hiện trên “nhục thể” kẻ công bộc của các ông với lý lịch hoàn toàn trong sáng, không chung chạ gì với giường chiếu.







Ảnh minh họa





Theo Bác sĩ ĐỖ MINH TUẤN (PNO)

Cũng vậy, với một vị trí tiền tiêu nhạy cảm như vậy, chỗ ấy của các ông cũng rất dễ dính các loại chấn thương từ thể thao, tai nạn đến cả khả năng lãnh sẹo từ chiếc… rít quần. Không chối cãi, do đặc thù công tác nên vài vết xước tấy đỏ trên “dương cụ” rất dễ gợi mở gương mặt thủ phạm có bóng dáng của màn “khẩu dâm” mất kiểm soát, ngoài lý do thường tình từ chiếc dây kéo đóng vội.Trở lại tình huống của bạn, tuy rằng, việc “tạm ngưng công tác đối tượng đến khi có kết quả thanh tra” là cần thiết trên tinh thần cẩn tắc, nhưng vấn đề đáng bàn hơn là thái độ. Không nên chụp ngay cho chồng lắm cái mũ khó coi và đừng quên nguyên tắc suy đoán vô tội. Sẽ khó ăn khó nói, thậm chí khó gương vỡ lại lành nếu kết luận sau cùng cho biết đó chỉ là mấy vết vi nấm, hay những cú sơ sẩy từ móng tay khi các ông tắm rửa “của gia bảo”. Cách nhìn nhận tôn trọng này còn giúp các ông an lòng, tự nguyện đến gặp bác sĩ để chứng minh tấm lòng son. Đừng quên, một trong những cú thôi sơn vào cái tôi gây nội thương trầm trọng cho các ông là “bị gái khuyến mãi”, cả khi đích thực là các ông có làm “thượng đế” đôi ba lượt. Vì cú nổi xung này mà nhiều ông chồng nóng tính bất hợp tác hoàn toàn việc chứng minh, dù rõ ràng ông biết mình hàm oan, kéo theo chuỗi nghi kỵ, bất hòa bít lối ra.