Dậy sớm giúp bạn khỏe mạnh, giàu có và thông minh hơn

1 - Có thời gian phát triển cá nhân

2 - Luyện tập tốt hơn vào buổi sáng sớm

3 - Có bữa sáng chu đáo hơn

4 - Tăng sức sản xuất

5 - Buổi sáng suy nghĩ sẽ tốt hơn

6- Đi lại thuận tiện hơn

7 - Có thời gian cho người khác.

8 - Có thời gian chuẩn bị tốt cho khách hàng tiềm năng

Theo Hữu Mạnh (VNE)



Dưới đây là một số lợi ích của việc dậy sớm, theo divinecaroline.Sáng sớm là thời gian lý tưởng để phát triển cá nhân. Đã bao nhiêu lần bạn phàn nàn không có thời gian để đọc những cuốn sách bổ ích cho cuộc đời; học thêm một ngoại ngữ hay nghiên cứu một ý tưởng mới?. Theo các nhà khoa học thì bạn nên thức dậy và làm những điều như thế vào buổi sáng. Thời gian tĩnh lặng buổi sáng là món quà quý giá mà bạn nên sử dụng để phát triển con người bạn không chỉ về thể lực mà còn cả trí lực.Cơ thể là thứ duy nhất mà bạn có trong vũ trụ này. Do vậy bạn cần phải nâng niu, quý trọng và bảo vệ cơ thể. Một trong những cách đó là bạn giữ sức khỏe cho cơ thể, bằng cách tập luyện (tập ở nhà, chạy bộ ngoài trời, thể dục thẩm mỹ...). Hãy dậy sớm và tập luyện. Bạn càng dậy sớm bao nhiêu, cơ thể bạn càng tiêu hóa calo bấy nhiêu trong ngày và hệ quả là bạn sẽ có một thân hình chắc khỏe và thoải mái hơn.Nếu dậy sớm, bạn sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị cho bữa sáng. Các nhà khoa học nói rằng, điểm tâm là bữa quan trong nhất trong ngày. Bữa ăn sáng hợp lý giúp bạn nạp năng lượng cho cả một ngày làm việc, từ đó bạn sẽ minh mẫn và quyết đoán hơn. Mặt khác, ăn sáng cũng giảm nguy cơ béo phì, đột quỵ và đau tim.Nếu bạn dậy sớm, tức là bạn đã có một ngày dài hơn, do vậy mà bạn có thể làm được nhiều việc hơn trong một ngày so với dậy muộn. Bạn có nhiều việc phải làm? Hãy dậy sớm và tập trung, điều này sẽ giúp bạn làm việc tốt hơn và hiệu quả sẽ cao hơn, từ đó năng suất cao hơn.Theo tác giả Jim Citrin, sáng sớm thường là thời gian tâm hồn của bạn trong sáng nhất và phù hợp nhất để giải quyết những vấn đề quan trọng. Một thống kê ở Mỹ cho thấy, 80% các lãnh đạo và giám đốc điều hành là thức dậy lúc 5h30 sáng hoặc sớm hơn, và kết quả là những quyết định của họ thường mang tính đột phá và hiệu quả.Nếu bạn mất nhiều thời gian để tới nơi làm việc thì bạn nên dậy sớm. Nó sẽ giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian vì bạn có thể tránh được tắc đường (ít người trên đường bạn sẽ đi nhanh hơn) và có thời gian để đọc tài liệu cho công việc, lên kế hoạch... và không bị trừ lương trong trường hợp kẹt xe.Tất cả chúng ta đều thích sự ngạc nhiên và bạn có thể dành thời gian buổi sáng để chuẩn bị những điều ngạc nhiên đó cho người khác hay làm một thứ gì đó cho họ. Hãy cố gắng sống thời gian thêm này cho người khác, chứ không phải cho bạn. Sẽ có một ngày bạn sẽ nhận được thành quả đáng ngạc nhiên từ chính sự giúp đỡ đó.Thức dậy sớm có nghĩa rằng, những cuộc hẹn sẽ dễ dàng hơn để gặp và dễ “ghi điểm” trong tìm kiếm hợp đồng hơn. Với khách hàng tiềm năng, nếu bạn thức dậy sớm bạn sẽ không bị lỡ hẹn và luôn tỉnh táo trong trạng thái chuẩn bị kỹ càng. Nếu bạn gặp khách hàng trước đối thủ bạn thường có lợi thế hơn và nhanh thành công hơn.