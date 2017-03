Dậy thì sớm cũng là bệnh

Dấu hiệu dậy thì sớm thường xuất hiện trước 8 tuổi ở bé gái, 9 tuổi ở bé trai. Bệnh cần được chẩn đoán sớm và điều trị kịp thời, do các sụn tăng trưởng tăng hoạt động, trẻ sẽ phát triển rất nhanh nhưng sẽ sớm ngừng tăng trưởng. Đây cũng là lý do làm cho trẻ bị lùn sau này.



Chữa trị cho một đứa trẻ bị dậy thì sớm phụ thuộc vào nguyên nhân gây nên. Đối với những trường hợp do nguyên nhân trung ương thì có thể dùng thuốc LH - RHa làm chậm quá trình dậy thì của trẻ. Tuy nhiên, chỉ dùng thuốc LH-RHa khi có chỉ định của các bác sĩ chuyên khoa, không nên lạm dụng thuốc khi không đúng chỉ định do các biến chứng có thể có về sau này.



Theo TS.BS Trần Thị Mộng Hiệp (trưởng khoa Thận Nội tiết, Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM) (Bee.net)