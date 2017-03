ĐBSCL: bệnh sốt xuất huyết tăng mạnh

Từ đầu năm đến nay, Bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ đã tiếp nhận điều trị 1.017 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (trong đó địa bàn TP Cần Thơ là 432 người), hai trường hợp tử vong.



Theo cảnh báo từ trung tâm y tế dự phòng các tỉnh ĐBSCL, hiện bệnh sốt xuất huyết có chiều hướng gia tăng mạnh vào những tuần cuối mùa mưa do sự chủ quan, lơ là trong phòng chống dịch bệnh.



Tại Cà Mau, tính từ đầu năm đến nay số ca bệnh tăng lên trên 6.600 ca, sáu trường hợp tử vong; tỉnh Bạc Liêu cũng có số ca bệnh tăng hơn 70 lần so với cùng kỳ năm trước. Tại các huyện thị của An Giang, Đồng Tháp, số ca mắc sốt xuất huyết cũng có chiều hướng tăng cao từ tháng 8 đến nay.



Theo T.LŨY (TTO)