Đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề 2 cơ sở vô thời hạn

Ông Phạm Kim Bình, Phó chánh thanh tra Sở Y tế TPHCM cho biết: Cơ sở Mai Hòa Đường đã có những sai phạm trong chuyên môn, bán nhiều loại thuốc (trong đó có những loại không có số đăng ký) không trình ra được nguồn gốc, chứng từ. Tương tự, tại phòng chẩn trị YHCT tại số 241 Thích Quảng Đức, Phú Nhuận, các lương y cũng bốc thuốc dưỡng tâm thai cho tất cả những người đến khám thai dù có thai hay không. Thêm một điều lạ đời là lương y Nguyễn Văn Huệ trực tiếp khám, kê toa cho thuốc nhưng bà Hạnh lại là người ký tên trên phiếu chẩn đoán. Ông Phạm Hữu Quốc, thanh tra Sở Y tế cho biết, thanh tra đã thu thập được 71 toa thuốc dưỡng tâm thai tại cơ sở này. BS Nguyễn Thái Hà, Trưởng Khoa khám bệnh Bệnh viên Từ Dũ cung cấp: Bệnh viện đã khám và phát hiện ra 12 trường hợp bụng to trông như có thai nhưng sự thật lại không có thai nhi. Do những sai phạm trên, Thanh tra Sở Y tế TPHCM đã đề nghị thu hồi chứng chỉ hành nghề, giấy đủ điều kiện hành nghề vô thời hạn đối với chủ nhân 2 cơ sở này. Đồng thời, thanh tra cũng tịch thu toàn bộ loại thuốc trong biên bản để tiêu hủy, đồng thời sẽ đưa một số loại thuốc đem đi kiểm nghiệm các chất nghi ngờ làm cho các “thai phụ” dạng đi “cầu có thai” uống vào lên cân, to bụng. Các cơ quan chức năng sẽ giám sát việc ngưng hoạt động của 2 cơ sở này. Theo Tiêu Hà (SGGPO)