Đề nghị tiêm vaccine Rubella miễn phí

Mẹ mắc Rubella, con bị tật bẩm sinh Rubella còn gọi là sởi Đức (vì lần đầu tiên được phân biệt với sởi thường tại Đức giữa thế kỷ XVIII), đây là một bệnh lý nhiễm siêu vi nhẹ ở người bình thường. Nhưng nếu nhiễm ở người mang thai sẽ gây nhiều tác hại cho thai nhi và sơ sinh: sẩy thai và nhiều khuyết tật bẩm sinh nặng. Hội chứng Rubella bẩm sinh gồm những biểu hiện lâm sàng của sơ sinh do đã nhiễm virus Rubella từ khi còn là bào thai nằm trong tử cung (nếu mẹ nhiễm Rubella). Biểu hiện nặng hay nhẹ tùy thuộc vào thời điểm người mẹ nhiễm Rubella khi mang thai. 90% thai bị khuyết tật nếu mẹ nhiễm Rubella trước tuần 11, 30% từ tuần 11-12, 11% từ tuần 13-14, 24% từ tuần 15-16 và 0% sau tuần thai kỳ thứ 16, tuy bào thai có thể bị chậm phát triển. Sản phụ nhiễm Rubella trong 16 tuần đầu của thai kỳ, nếu không phát hiện và để sinh con thì trẻ ra đời có một hoặc nhiều khuyết tật. Dị tật mắt: đục thủy tinh thể, tăng nhãn áp, nhãn cầu nhỏ và dị tật khác; dị tật tim: tồn tại ống động mạch, thông liên thất hay liên nhĩ, thậm chí cả hai, hẹp động mạch phổi…; tai điếc do thần kinh; dị tật thần kinh trung ương như đầu nhỏ hay thoái hóa não, có thể đưa đến viêm não, màng não; chậm phát triển thể lực, tâm thần; thiếu máu và giảm tiểu cầu; gan lách to, vàng da nặng; tinh hoàn ẩn, thoát vị bẹn… Hầu hết những khuyết tật này chỉ xuất hiện sau khi sinh hoặc chỉ là những khuyết tật chức năng nên không thể phát hiện bằng cách theo dõi qua siêu âm thai. GS NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG,

nguyên Giám đốc BV Từ Dũ TP.HCM Tại Nhật Bản, năm 1986 có gần 50.000 ca Rubella, trong đó 120 ca bẩm sinh. Năm 1995, họ đưa Rubella vào chương trình tiêm chủng và từ năm 2000 đến nay, Nhật Bản không còn ca nào. Tại Mỹ, từ năm 2002 đã hết Rubella bẩm sinh. Hiện tại không còn vaccine Rubella đơn giá mà chỉ có vaccine ba trong một ngừa sởi - quai bị - Rubella, giá 130.000 đồng. Đối với trẻ em, nên tiêm 15-18 tháng tuổi, nếu có điều kiện thì tiêm nhắc lại sau đó sáu tháng hoặc lúc trẻ 4-6 tuổi. Phụ nữ đến tuổi sinh đẻ, sắp kết hôn nên đi tiêm, người chồng nên tiêm để tránh lây cho vợ. BS NGUYỄN ĐẮC THỌ

, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng TP.HCM