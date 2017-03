Để trẻ không sợ đi xe

Theo PGS-TS-DS Nguyễn Hữu Đức, Trường ĐH Y Dược TP.HCM, say tàu xe ở trẻ là do bộ phận tiền đình, nằm trong tai của trẻ (có tác dụng giữ thăng bằng và định hướng cơ thể) nhạy cảm. Khi trẻ ngồi trên xe, tàu bị lắc lư, rung chuyển, thắng gấp… nên tiền đình của trẻ tăng độ hưng phấn. Tác động này ảnh hưởng đến các chức năng hệ thần kinh, hệ tiêu hóa… gây buồn nôn.

Để giảm say tàu xe nên cho trẻ uống các loại thuốc chống nôn dành cho trẻ em, dạng viên, sirô, cao dán… (trước 30 phút khi lên tàu xe). Đối với miếng cao dán chống nôn thì trẻ dưới tám tuổi không được dùng, trẻ 8-15 tuổi chỉ dùng một nửa miếng dán. Khi dùng miếng dán nếu thấy trẻ có các biểu hiện do tác dụng phụ của thuốc như khô miệng, khó tiểu tiện, hoa mắt, nhức đầu, lơ mơ, ói mửa… thì nên bóc ngay miếng dán trẻ sẽ khỏi.

Theo lương y Đinh Công Bảy, Tổng hội Dược liệu TP.HCM, để giảm say tàu xe trước khi khởi hành khoảng 30 phút nên cho trẻ uống một cốc nước ấm với gừng tươi giã nhuyễn. Nếu trẻ lớn thì nên cho trẻ ngậm trong miệng một lát gừng mỏng trong quá trình đi. Không cho trẻ ăn các loại thực phẩm gây trướng khí như đậu phộng, táo tàu… và các đồ uống có ga. Có thể ăn các thực phẩm dễ tiêu hóa như nước hoa quả, sữa chua… Khi trẻ bị say xe, có thể dùng lực vừa phải ấn vào huyệt hổ khẩu (ở giữa ngón trỏ và ngón cái) sẽ có tác dụng làm giảm cảm giác say.

Để phòng ngừa chứng say tàu xe nên cho trẻ luyện tập chức năng tiền đình như chơi xích đu, tàu lượn… hoặc cho trẻ đi thang máy thường xuyên.

Bác sĩ Đinh Tấn Phương, Phó khoa Cấp cứu, BV Nhi đồng 1, khuyến cáo những ngày tết, tai nạn thường gặp nhất ở trẻ là phỏng lửa, dầu ăn vì trẻ ở nhà quanh quẩn bên mẹ mỗi khi nấu ăn. Ở quê, cha mẹ hay thắp đèn dầu để bàn thờ, nhiều khi không tắt đèn mà lại rót dầu khiến lửa bắt dầu gây cháy. Một loại phỏng thường gặp nửa là phỏng pô xe máy. Khi cha mẹ đi xe máy về, trẻ chạy ra mừng vô tình vướng vào pô xe đang nóng.

Tiếp đến là điện giật. Cha mẹ cần sử dụng những loại ổ phích điện có nắp bảo vệ. Những loại đèn trang trí hay cháy, bể bóng, trẻ cầm vào cũng dễ bị giật, do đó cần để xa tầm tay trẻ.

Đối với tai nạn đuối nước, các vật dụng như thau, xô nước phải úp lại hoặc không chứa nước. Những vật dụng này tuy nhỏ nhưng khi trẻ cắm đầu vào cũng sẽ gây chết đuối. Đặc biệt, không cho trẻ tắm ao hồ, những nơi nguy hiểm mà cho tắm ở những nơi có kiểm soát, có người trông coi.

Ngoài ra, không để trẻ leo trèo cầu thang, chơi những vật nhọn, chơi với chó, mèo… để tránh những tai nạn đáng tiếc trong những ngày đầu xuân.

H.VI - D.TÍNH