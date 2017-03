Dễ viêm họng vì mũi khô

Theo Hồng Hải ( Dân Trí)



Nên nhỏ muối sinh lý đã ngâm ấm giúp giảm tình trạng khô niêm mạc mũi và làm mềm dử mũi, lấy dử dễ dàng hơnTheo BS Nguyễn Văn Lộc, nguyên Phó Giám đốc BV Nhi TƯ, thời tiết hanh khô như hiện nay không chỉ khiến da bị nứt nẻ, khô ráp mà cũng khiến niêm mạc mũi rất dễ bị khô, đặc biệt là trẻ em. Do lớp niêm mạc mũi rất mỏng và trong mũi có các huyết quản nhỏ, không khí khô nóng dễ làm khô đường thở, có thể gây tổn thương như khô rát lớp niêm mạc, rồi đóng dử cứng trong mũi.Việc lấy dử không đúng cách càng làm trẻ bị đau rát niêm mạc mũi hơn, thậm chí gây chảy máu. Qua khảo sát của phóng viên Dân trí với các cháu bé khám bệnh hô hấp tại BV Nhi TƯ trong thời gian vừa qua thì rất rất nhiều bà mẹ đều kể về triệu chứng khô mũi đầu tiên, tiếp đến mới xảy ra hiện tượng viêm họng, chảy mũi.Không chỉ gây khô mũi mà thời tiết này cũng khiến dử mũi nhanh chóng bị khô cứng nên việc lấy dử mũi ra được vô cùng khó khăn. Có những mẹ dùng tăm bông, dùng tay cố lấy cục dử mũi cứng rắc, to tướng che gần hết mũi bé nhưng lại càng khiến cục dử bị đẩy vào sâu hơn, càng bít đường thở của bé và trong quá trình lấy dử, dử cừng cọ sát, tăm bông cọ sát càng làm niêm mạc mũi dễ bị tổn thương, thậm chí gây chảy máu.Vì thế, để hạn chế tình trạng khô mũi của trẻ, các mẹ nên nhỏ muối sinh lý 0,9% ngâm ấm cho bé trước khi đi ngủ. Sáng ngủ dậy, lại tiếp tục ngâm ấm muối sinh lý nhỏ vào mỗi bên mũi vài giọt.Còn trong trường hợp có dử mũi cứng, lại nằm tít sâu bên trong mũi thì cũng cần nhỏ muối sinh lý ấm cho dử mũi mềm ra rồi dùng dụng cụ hút để dử mũi ra đến đầu mũi mới được dùng tăm bông lấy. Hoặc có thể sử dụng giấy ăn mềm (hoặc khăn sữa sạch, mỏng) quấn tròn lại như một cái kén, từ từ cho vào mũi trẻ rồi xoay tròn, nhẹ nhàng kéo ra. Tuyệt đối không dùng tăm bông ngoáy sâu vào trong, bụi bông có thể gây kích thích niêm mạc mũi, chưa kể có thể đầu cứng tăm bông quệt vào niêm mạc mũi cũng gây đau rát thêm. Còn khi thấy tình trạng khô mũi tiếp tục tăng, kèm theo hiện tượng ngạt thở do phù nề niêm mạc mũi thì cha mẹ nên cho trẻ đi khám để được bác sĩ hướng dẫn cụ thể việc dùng thuốc giảm ngạt, giảm phù nề.Ngoài ra, thời tiết hanh khô cũng nên hạn chế dùng điều hoà nóng, máy sưởi nóng trong phòng vì không khí sẽ thêm khô hanh, càng ảnh hưởng đến da cũng như niêm mạc mũi. Còn nếu dùng thì cần có máy làm ẩm không khí trong phòng. Đồng thời, cần cho trẻ uống đủ lượng nước trong ngày.