"Đêm nay đón giao thừa trong bệnh viện"

Đêm nay, sẽ nhiều người chăm người thân nằm viện đón giao thừa nơi hành lang này

Hành lang khoa Hồi sức- cấp cứu bệnh viện Đà Nẵng 30 Tết sẽ là nơi qua đêm đón giao thừa của những người có thân nhân đau bệnh nặng đang nằm viện. Song song với những tấm chiếu nối nhau trải dọc hành lang là hành lý của những người chăm nuôi vào viện cùng bệnh nhân đón giao thừa. Mền chiếu, áo quần, bữa ăn, giấc ngủ, tất thảy ở đều ở hành lang bệnh viện.

Chị Nguyễn Thị Hường (nhà ở Quảng Nam), gói ghém lại chăn màn bỏ trong túi xách cá nhân rồi dọn buổi sáng muộn sau một đêm dài canh bệnh, giọng buồn rưng rưng: “Hơn nửa tháng nay, từ lúc chồng tôi bị té gãy cột sống nặng là hơn nửa tháng tôi phải túc trực ở viện và coi cái hành lang này như nhà tạm. Mấy đứa con cũng vào thay mẹ chăm ba. Nhưng cận Tết, tụi hắn vẫn phải đi làm, xoay sở kiếm tiền phụ viện phí cho ba và sinh hoạt ở nhà. Chủ yếu vẫn là tôi túc trực ở đây. Mọi năm giờ chừ tất bật đi chợ, dọn dẹp nhà cửa đón giao thừa. Chừ thì không biết chi nữa hết. Nhớ ra bữa ni 30 Tết chỉ thấy buồn. Cầu trời, cầu phật cho nhà tôi hồi sức, tai qua nạn khỏi là coi như năm mới, nhà tôi có phước lớn rồi”.

Mền chiếu, bữa ăn, giấc ngủ đều tạm bợ ở hành lang vì người nhà bệnh nặng

Khổ hơn cả những người coi như an phận, an cư ngày Tết ở hành lang bệnh viện, là những người đứng ngồi không yên trước phòng Hồi sức của những bệnh nhân vừa qua phẫu thuật sau chấn thương sọ não. Sự sống của những người trong kia quá mong manh, nên người nhà ngoài này lòng cũng như lửa đốt. Đa phần, các bệnh nhân ở đây nhập viện đều do tai nạn giao thông vì bất cẩn trong đi lại những ngày cận Tết.

Chia sẻ tình cảnh những gia đình có người thân nằm viện ngày Tết, trước đó, nhiều đoàn, cá nhân từ thiện đã đến trao quà Tết đến tận tay bệnh nhân và người nhà, như một nghĩa cử đẹp giữ truyền thống “lá lành đùm lá rách”. Nhiều người nhà bệnh nhân ở khoa Nhi còn nằm viện đến ngày 30 Tết vẫn còn giữ những gói quà Tết của các đoàn từ thiện, để dành đón Tết.

Trước Tết mấy ngày, thấu hiểu hoàn cảnh bệnh nhân và người nhà chăm nuôi ở lại viện, nhiều đoàn từ thiện đã mang tấm lòng đến sẻ chia.

Đêm nay đón giao thừa trong bệnh viện cùng bệnh nhân và người nhà chăm nuôi còn có các y, bác sĩ túc trực Tết. Ngày Tết cũng như ngày thường, 24/24h đều có các y, bác sĩ miệt mài công việc người thầy thuốc.

Các y, bác sĩ trực Tết sẽ cùng bệnh nhân đón giao thừa trong bệnh viện

Trao đổi với PV, BS. Nguyễn Đức Lư, trưởng khoa Hồi sức, cấp cứu cho biết: “Nhiều bệnh nhân bệnh tình quá nặng, cần theo dõi điều trị chặt chẽ nên chưa thể xuất viện hoặc không tạm xuất viện về nhà đón Tết. Sẽ có khoảng 50 bệnh nhân ở khoa nằm viện đón Tết. Dĩ nhiên, là có cả người nhà chăm nuôi ở lại viện.

Tết, ở khoa và cả bệnh viện, đều phân công y, bác sĩ trực Tết 24/24h. Các bệnh nhân cần cấp cứu đâu có trừ ngày Tết. Ngay những bác sĩ không vào viện trực cũng không đi đâu xa khỏi thành phố, để sẵn sàng tăng cường cấp cứu bệnh nhân khi cần. Mọi người đều ý thức trách nhiệm công việc của mình nên đều tuân thủ nghiêm ngặt”.

Ghi nhận không khí ngày 30 Tết ở bệnh viện, hơn bất cứ khi nào, chúng tôi thấm thía “sức khỏe là vàng”. Cầu chúc cho các bệnh nhân sớm bình phục. Và lòng đầy trân trọng những lương y không được ở nhà đón giao thừa, vì người bệnh ở viện.

Theo Khánh Hiền (Dân Trí)