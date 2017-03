Đến lượt Cục ANVSTP “cấm cửa” báo chí

Tuy nhiên, ông Trần Quang Trung, Cục trưởng, không cho báo chí tham dự với lý do “làm việc nội bộ”.

Ngoài mật độ dân số rất đông, mỗi ngày TP.HCM còn đón tiếp hàng ngàn khách du lịch nên cơ quan chức năng rất chú trọng đến việc ăn uống để tránh ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, cho dù cố gắng cách mấy thì ngộ độc thực phẩm tại TP.HCM vẫn xảy ra hằng năm. Riêng năm 2012, chỉ trong hai ngày 4 và 5-7 đã xảy ra hai vụ ngộ độc thực phẩm khiến hơn 200 công nhân phải nhập viện.

Có thể khẳng định ngộ độc thực phẩm luôn là vấn đề xã hội quan tâm. Do quan tâm nên mọi người muốn biết cơ quan chức năng có những động thái hoặc khuyến cáo gì để hạn chế ngộ độc thực phẩm. Mọi thông tin phải nhờ vào báo chí. Thế nhưng một khi báo chí bị “cấm cửa” thì thông tin cũng bị “đóng”.

Nhiều ý kiến cho rằng Cục ATVSTP “sợ” hoặc “né”, không để báo chí có dịp chất vấn trách nhiệm của Cục trong công tác quản lý VSATTP. Nói về năng lực quản lý của Cục ATVSTP thì có nhiều vấn đề để bàn. Cụ thể thời gian gần đây người tiêu dùng Việt Nam nhiều lần xanh mặt khi báo chí thông tin cơ quan chức năng trong và ngoài nước phát hiện sữa, nước giải khát, bánh kẹo, xí muội, hoa quả khô… của Trung Quốc chứa độc chất và các thực phẩm đó lại có mặt ở Việt Nam. Đến lúc này Cục ATVSTP mới kiểm tra, lấy mẫu xét nghiệm, khuyến cáo… Có thể nói Cục ATVSTP chỉ giải quyết những vấn đề đã xảy ra, chứ chưa hề chủ động phát hiện và ngăn chặn thực phẩm độc hại.

Điều 56 của Luật An toàn thực phẩm nói rõ: “Thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm nhằm nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm. Thay đổi hành vi, phong tục, tập quán sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt, ăn uống lạc hậu, gây mất an toàn thực phẩm, góp phần bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người”. Chưa hết, Điều 58 quy định: “Tổ chức, cá nhân được quyền tiếp cận thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm”. Điều 59 nhấn mạnh: “Hình thức thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm thông qua các phương tiện thông tin đại chúng”. Căn cứ vào các điều khoản trên thì việc “cấm cửa” báo chí tham dự buổi làm việc về thực trạng ngộ độc thực phẩm của Cục ATVSTP là điều cần phải xem lại.

TRẦN NGỌC