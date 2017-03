Đi châm tai... cai nghiện

Châm cứu là dứt nghiện

Trong vai một người cai nghiện thuốc, chúng tôi đến Trung tâm Kế thừa ứng dụng y học cổ truyền Chợ Lớn - Chi nhánh Công ty TNHH Đông y dược Sài Gòn, 35 Đỗ Ngọc Thạnh (quận 5) - nơi có một phương pháp gọi là nhĩ châm (châm vào tai) để cai nghiện. Cô N., nhân viên của trung tâm, cho biết: Những người nghiện heroin đã hơn 10 năm được châm vài lần thì bỏ hẳn, còn thuốc lá giảm khoảng 1/3. Mỗi lần châm cứu, chi phí 100.000 đồng, không uống thêm thuốc gì hết!

Cô N. giới thiệu bác sĩ Metcalfe Richard Bruce (quốc tịch Canada, được Tổ chức Y tế Thế giới chứng nhận về châm cứu) sẽ là người cai thuốc lá, rượu bia cho tôi. Qua cô N. phiên dịch, ông hỏi tôi uống bao nhiêu bia rượu, hút thuốc bao nhiêu điếu mỗi ngày. Sau khi khai bệnh xong, vị bác sĩ bắt đầu châm cứu. Từng cây kim nhẹ nhàng nằm lọt trong vành tai, chỉ trong nháy mắt, 10 cây kim đã dính trên hai lỗ tai. Thú thật, để cho một bác sĩ mà mình chưa hiểu gì về năng lực chuyên môn, cũng như việc hành nghề có hợp pháp không dùng mấy cây kim châm vào lỗ tai quả là ớn.

Sau khi châm, tôi được hướng dẫn nằm trên giường để thư giãn, đợi 45 phút sau mới rút kim ra. Khi tôi thắc mắc phải châm trong bao lâu mới khỏi, cô N. bảo tùy vào cơ địa, nhanh nhất là hai tuần mà chậm là ba tháng.

Nghiện heroin 15 năm, châm một lần bỏ hẳn?

Thấy chúng tôi tò mò muốn biết những bệnh nhân đến trước hiệu quả ra sao sau khi được châm tai, vị bác sĩ đưa ra một bản báo cáo kết quả trên những bệnh nhân đã từng được ông châm cứu, trong đó có nhiều người bỏ được heroin.

Bệnh nhân Lê Quang M., 37 tuổi, sử dụng heroin đã 15 năm, được châm cứu từ ngày 8-6-2009. Theo ghi chép, trước khi châm cứu, M. đã dùng 480 mg methadone (có thể hiểu như một loại heroin hợp pháp, không chữa được nghiện nhưng giúp cho người lệ thuộc vào ma túy có khả năng sinh hoạt, làm việc bình thường) và hút heroin, tiêu tốn ít nhất 900.000 đồng/ngày, không kiểm soát được hội chứng cai lúc 3-4 giờ sáng. Ngoài ra, anh này còn hút khoảng 30 điếu thuốc lá mỗi ngày. Sau nhiều ngày châm tai, lượng methadone sử dụng giảm đáng kể, thuốc lá chỉ còn hút 3-5 điếu ngày. Thần sắc của anh M. tươi tỉnh và nhanh nhẹn lên nhiều. Đến nay M. không còn sử dụng heroin nữa.

Đặc biệt, bệnh nhân Hoàng Bá V., 26 tuổi, dùng heroin lúc 13 tuổi, từng cai nghiện ở Nhị Xuân, Trường 1, Bố Lá. Bệnh nhân V. được châm cứu ngày 23-6-2009. Sau khi châm cứu được hai ngày, bệnh nhân V. nói đã bỏ hẳn heroin vì “không còn phê nữa”. Sau đó, bệnh nhân thỉnh thoảng mới trở lại châm cứu nên vẫn tiếp tục dùng heroin 200.000 đồng/ngày. Ngày 6-8, bệnh nhân quyết tâm gia tăng số lần châm cứu thì hiện nay chỉ còn sử dụng 50.000 đồng heroin/ngày.

Theo báo cáo này, tất cả các bệnh nhân khi đến đây đều đang trong tình trạng sử dụng heroin, hoặc vừa sử dụng heroin lẫn methadone liều cao và có thâm niên sử dụng heroin từ 10 đến 15 năm. Họ luôn trong trạng thái mệt mỏi, giấc ngủ chập chờn, ăn không ngon, đặc biệt là không thể ăn sáng. Sau khi châm cứu, họ đều cảm thấy thoải mái, thần sắc tươi tỉnh và nhanh nhẹn hẳn lên.

Tuy nhiên, qua tìm hiểu của chúng tôi, tất cả những bệnh nhân từng được ông Metcalfe Richard Bruce châm cứu thì hiện vẫn đang hằng ngày đến uống methadone tại quận Bình Thạnh, tức là họ chưa bỏ được heroin. Theo TS-BS Lê Trường Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Phòng chống AIDS TP.HCM, một người khi đã bỏ hẳn heroin thì không còn uống methadone nữa.

Châm cứu lỗ tai có hợp pháp?

Khi chúng tôi bày tỏ sự hoài nghi về phương pháp, lương y Nguyễn Văn Tân, Trung tâm Kế thừa ứng dụng y học cổ truyền Chợ Lớn, cho biết: Trước khi ký kết hợp đồng lao động với ông Metcalfe Richard Bruce, trung tâm đã kiểm tra và thấy bác sĩ này đã được đào tạo nhĩ châm và thể châm (châm trên người) tại Trung Quốc và Anh, có chứng nhận.

Tuy nhiên sau đó, từ sự cung cấp thông tin của Pháp Luật TP.HCM, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM đã kiểm tra đột xuất Trung tâm Kế thừa ứng dụng y học cổ truyền Chợ Lớn thì ông Metcalfe Richard Bruce chưa xuất trình được bằng cấp chuyên môn về châm cứu tai cai thuốc lá, bia rượu, heroin, đồng thời cũng chưa có giấy phép lao động và chưa có chứng chỉ hành nghề. Thanh tra Sở Y tế đã lập biên bản và yêu cầu trung tâm dừng ngay việc thực hiện phương pháp châm cứu này.

Theo Thanh tra Sở Y tế, một người nước ngoài muốn hành nghề y tại Việt Nam phải có đầy đủ bằng cấp do các cơ quan chức năng có thẩm quyền chứng thực; có giấy phép lao động do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cấp và phải có giấy hành nghề do Sở Y tế nơi họ đến làm việc cấp.

Ths-BS Nguyễn Mạnh Trí,Phó Chủ nhiệm bộ môn Y học cổ truyền, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch: Nhĩ châm là một phương pháp y khoa! Nhĩ châm là một phương pháp trị liệu có cơ sở khoa học được đề cập trong các tài liệu kinh điển và cũng được ghi nhận bởi các thầy thuốc từ thời cổ đại. Hiện nay một số nước trên thế giới và Việt Nam cũng đã công nhận phương pháp này. Một số nơi đã áp dụng nhĩ châm để cai nghiện ma túy, thuốc lá, bước đầu đã đem đến những hiệu quả tích cực nhất định. Các cơ quan tạng phủ của cơ thể đều có biểu hiện và hội tụ trên tai, khi kích thích hoặc châm cứu vào các điểm huyệt tương ứng sẽ giúp điều chỉnh, cân bằng các cơ quan, tạng phủ đó để đạt được mục đích phòng bệnh và trị bệnh.

