Đi chữa bệnh, lại thêm bệnh

Những điều không nên:



* Có quá nhiều người thân đi theo chăm sóc người bệnh.

* Mang quá nhiều dụng cụ có nguy cơ trở thành vật chứa các nguồn bệnh cho chính người thân của họ (chiếu, chai lọ, chén bát...).

* Dùng chiếu đã trải dưới đất để trải lên giường người bệnh.

* Mua thức ăn ngoài đường với nhiều nguy cơ không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và dinh dưỡng cho người bệnh.

* Nhổ nước miếng hoặc cho con em mình tiêu, tiểu bên ngoài nhà vệ sinh.

* Vứt rác bừa bãi trong bệnh viện.

* Để chân bẩn trèo lên giường bệnh.



Những điều nên:



* Mỗi bệnh nhân chỉ có một người nhà đi cùng.

* Sử dụng quần áo và đồ dùng do bệnh viện cung cấp cho người bệnh.

* Ăn thức ăn đã được bệnh viện chế biến để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đủ thành phần và năng lượng theo nhu cầu người bệnh.

* Tuân thủ quy định vệ sinh vô khuẩn khi cùng tham gia chăm sóc người bệnh như: rửa tay trước và sau khi chăm sóc trẻ, cho trẻ ăn hoặc vệ sinh cho trẻ. Dùng nước đun sôi hoặc đảm bảo vệ sinh an toàn cho trẻ uống.

* Tiêu, tiểu đúng nơi quy định.

* Bỏ rác vào đúng nơi quy định.