Đi thi không phải “ăn gì bổ nấy”

Chỉ cho ăn đậu, không cho ăn chuối! . Sắp đến kỳ thi rồi, em muốn ôn luyện thêm vào buổi tối nhưng cứ bị buồn ngủ và ngủ gật. Có cách nào để thức khuya học bài mà không bị buồn ngủ không ạ? + BS Trần Thị Minh Hạnh: Em có thể đi rửa mặt, uống nước trái cây mát, tập vài động tác thể dục, máu lưu thông lên não sẽ giúp tỉnh táo. Đi bộ vài vòng cũng tốt. Nếu vẫn buồn ngủ nghĩa là em đã quá mệt mỏi rồi thì nên… đi ngủ và thức dậy sớm vào buổi sáng để ôn bài. . Thời gian này, bữa ăn nào ba mẹ cũng cho ăn một món đậu (đậu luộc, đậu xào, đậu hủ, chè đậu….), chuối và trứng thì không bao giờ xuất hiện trong nhà. Em biết như vậy là mê tín nhưng không làm sao giải thích được với ba mẹ... + Em hãy nói với ba mẹ đổi món cho em mỗi ngày thì em sẽ ăn ngon miệng và ăn được đầy đủ hơn. Chuối, trứng đều là những món ăn tốt cho sức khỏe và hoạt động của não bộ. Đậu là thực phẩm tốt cho cơ thể, tuy nhiên, nếu ngày nào cũng ăn đậu thì sẽ rất ngán. Do đó, hãy ăn đa dạng để nhận được đầy đủ các dưỡng chất từ các loại thực phẩm khác nhau, em nhé. . Em nghe nói khi học thi nên ăn óc heo, vậy ăn óc heo và mộc nhĩ trước ngày thi và trong thời gian học như thế nào là tốt nhất? + Từ trước đến giờ, nhiều người vẫn cho rằng “ăn gì bổ nấy”. Tuy nhiên, điều đó không đúng với việc phải ăn óc heo. Để hình thành tế bào thần kinh thì não cần cả chất béo no lẫn chất béo không no. Chất béo no thì cơ thể có thể tự tổng hợp được, chất béo không no đặc biệt là chất béo omega-3 có trong cá béo. Óc heo thì có nhiều chất béo no và nhiều cholesterol. Do đó, nếu thích thì em vẫn có thể ăn được nhưng không nên ăn thường xuyên và đây cũng không phải là thực phẩm tốt cho não. Mộc nhĩ thì em có thể ăn được như các loại thực phẩm khác. Để hết run khi vào phòng thi Nhiều học sinh lo lắng vì hễ bước vào phòng thi là bị run chân tay, ảnh hưởng đến thời gian và kết quả bài làm. đó chỉ là một loại áp lực phòng thi, hoàn toàn có thể khống chế được. Cụ thể, hãy nghĩ cuộc thi là cơ hội mà không phải là một áp lực. Tránh những sự quan tâm quá mức đến giám thị, bạn cùng phòng thi… TS HUỲNH VĂN SƠN, chuyên gia tâm lý học