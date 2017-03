Đỉa sống trong khí quản

(PL)- Các bác sĩ Phòng khám đa khoa của Trường CĐ Y tế Nghệ An vừa gắp thành công một con đỉa sống (dài 6 cm, to gần bằng ngón tay út người lớn) ra khỏi khí quản bệnh nhân Xồng Nỏ Chùa (28 tuổi, trú xã Nậm Cắn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Con đỉa sống được gắp ra từ khí quản anh Xồng Nỏ Chùa dài gần bằng ống chích loại lớn. Ảnh: TR.S Anh Chùa cho biết trong một lần đi rẫy, anh có uống nước suối, ba ngày sau thì có cảm giác khó chịu như có con gì bò trong cổ. Hơn một tháng sau đó, anh ho liên tục, khó thở, tức ngực rồi người mệt mỏi, da tái nhợt, giọng nói khò khè. Khi chuyển đến Phòng khám đa khoa Trường CĐ Y tế Nghệ An, các bác sĩ nội soi phát hiện trong vùng khí quản anh Chùa có vật lạ di chuyển lên xuống. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã bình phục hoàn toàn. ĐẮC LAM