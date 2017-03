Dịch đau mắt đỏ lan rộng ở Hà Nội

Bệnh viện Mắt trung ương cho biết, sau gần hai tháng bùng phát và lây lan ở Hà Nội, dịch đau mắt đỏ vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc và tiếp tục lây lan sang các vùng lân cận. Thống kê tại bệnh viện cho thấy nếu tuần đầu của tháng 8.2010 có 538/5.567 lượt bệnh nhân đến khám bị đau mắt đỏ thì đến giữa tháng 8, con số này đã tăng lên gần gấp đôi là 958/5.983 lượt bệnh nhân. Phần lớn bệnh nhân đến từ Hà Nội và gần đây, đã xuất hiện bệnh nhân ở các vùng lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Hà Nam... Tác nhân gây bệnh chủ yếu vẫn do virút Adeno.

BS Phạm Ngọc Đông, khoa kết – giác mạc (bệnh viện Mắt trung ương) cho biết, Hà Nội đang vào cao điểm của dịch đau mắt đỏ. Dù đã kéo dài gần hai tháng nhưng hàng ngày bệnh nhân vào khám do đau mắt vẫn còn. Theo nhận định của BS Đông, bệnh đau mắt có quanh năm nhưng riêng tháng 6 và tháng 7 hàng năm, số bệnh nhân tăng nhanh hơn. Thông thường, mùa dịch sẽ kéo dài trong vòng một tháng là lắng xuống. Dịch do virút gây ra nên có thể tự khỏi, chỉ một số nặng mới biến chứng. Việc điều trị cho bệnh nhân đau mắt chủ yếu nhằm điều trị triệu chứng để giảm khó chịu, rút ngắn thời gian mắc bệnh và hạn chế tối đa biến chứng. Nếu không điều trị đúng, kịp thời, đau mắt biến chứng sẽ làm giảm thị lực. Ông Đông cho biết năm nay số người mắc bệnh cao nhưng số ca biến chứng nặng không nhiều do người bệnh điều trị kịp thời.

Theo khuyến cáo của BS Đông, cần cách ly người bệnh để tránh lây lan. Nếu điều trị từ 1 – 4 ngày không đỡ thì phải đến bác sĩ kiểm tra lại, không tự ý nhỏ thuốc. Do đang là mùa hè nên bác sĩ cũng khuyến cáo cần hạn chế đi bơi vì đây là môi trường dễ lây lan bệnh. Ngoài ra, người dân không nên dùng lá trầu không xông khi đau mắt bởi nhiệt nóng của nước và của lá trầu không sẽ làm bỏng mắt, tổn thương giác mạc tăng.

Hiện nay, sở Y tế Hà Nội đã chỉ đạo trung tâm Y tế dự phòng phối hợp với các bệnh viện tuyến thành phố và Trung ương giám sát phát hiện sớm các ca dịch bệnh, nhất là sau mưa lũ; điều tra các yếu tố dịch tễ, yếu tố nguy cơ để có biện pháp xử lý môi trường, xử lý nguồn nước, xử lý ổ dịch. Tăng cường kiểm tra chất lượng nước của các nhà máy nước, các trạm cấp nước tuyến thành phố để phát hiện sớm nguồn nước sinh hoạt nhiễm bẩn nhằm xử lý kịp thời.

