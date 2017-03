Dịch tay-chân-miệng: Chưa có vaccine

Nhiều trẻ nghi mắc TCM ở trường học Nằm tại phòng Cấp cứu khoa Nhiễm, bệnh nhi Vũ Thành Nhân (một tuổi, Dầu Tiếng, Bình Dương) vẫn còn ngủ li bì. Chị Lê Thị Hậu, mẹ cháu, cho biết do bận cạo mủ cao su, chị gửi bé ở nhà trẻ. Tuy nhiên, mới đi được một ngày, đêm về bé sốt, sau đó quấy khóc, giật mình… nên chị đưa bé vào bệnh viện địa phương khám, tuy nhiên do bé đã nặng nên chuyển lên BV Nhi đồng 1. Theo chị Hậu, bé ở nhà được vệ sinh rất kỹ càng, do đó khả năng con mình bị lây bệnh từ các bạn cùng lớp. Cạnh bên là bệnh nhi Trương Gia Huy (ba tuổi, Mỹ Tho, Tiền Giang) vừa được chuyển lên trong ngày cũng trong tình trạng tương tự. Mẹ bé Huy cho biết con mình vừa gửi đi trẻ 10 ngày qua, sau đó về quấy khóc, sốt, giật mình. Sau khi đưa đến BV Mỹ Tho, các bác sĩ xác định bé bị TCM. “Cháu bị TCM là từ trường học chứ trong nhà và hàng xóm không có bé nào bị. Hơn nữa, ở lớp cháu học đã có một bạn bị TCM” - mẹ bé Huy nói. Bệnh nhi Nguyễn Quốc Minh Tâm (hai tuổi, Châu Thành, Tiền Giang) cũng vừa thoát khỏi cơn nguy kịch do TCM, hiện đã hết quấy khóc nhưng người vẫn còn sốt. Dù không đi học nhưng ở nhà bé hay vọc đất, cát… và mắc bệnh. DUY TÍNH