Điện thoại di động được minh oan tội "gây ung thư não"

Nghiên cứu do Viện Dịch tễ học Ung thư ở Thụy Điện đã tìm hiểu hơn 350.000 người sử dụng điện thoại di động trong hơn 18 năm qua. Qua thời gian dài, trong số này có 356 người bị u thần kinh đệm và 845 người mắc ung thư tại hệ thống thần kinh trung ương.



Tuy nhiên, nhóm dùng điện thoại và nhóm không dùng có tỷ lệ mắc bệnh không khác nhau đáng kể. Ở nhóm dùng điện thoại di động lâu nhất (13 năm trở lên) nguy cơ này không hề cao hơn.



Tuy vậy, các nhà nghiên cứu cho biết người dùng điện thoại di động vẫn được theo dõi tiếp, để đảm bảo rằng họ không phát bệnh sau thời gian dài hơn và để xem ảnh hưởng của thiết bị này đến trẻ nhỏ. "Những kết quả này là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho thấy việc sử dụng điện thoại đi động dường như không làm tăng nguy cơ ung thư não ở người trưởng thành", Hazel Nunn, trưởng bộ phận thông tin y tế tại Cơ quan nghiên cứu ung thư Anh, cho biết trên BBC.



Tuy nhiên các nhà nghiên cứu cũng cho rằng có vài hạn chế trong nghiên cứu này, trong đó có việc không khảo sát nhóm người sử dụng điện thoại di động vào mục đích kinh doanh - là một trong những người sử dụng nhiều nhất. Nghiên cứu này ra đời sau một loạt các công trình khác cho kết luận tương tự.



Tuy nhiên, vẫn có những công trình bày tỏ sự mất an toàn của thiết bị này, khiến Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phải cảnh báo rằng nó có thể gây dị ứng.



Ngoài ra, WHO cũng xếp điện thoại di động vào nhóm với cà phê - nghĩa là chưa tìm thấy mối liên hệ nhưng cũng không loại bỏ nghi ngờ.



Tổ chức này tiếp tục khuyến cáo trẻ em dưới 16 tuổi chỉ sử dụng điện thoại di động khi cần thiết và nói chuyện ngắn thôi.



