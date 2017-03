Điều dưỡng thành thạo, trẻ được cứu sống

Theo BS NGUYỄN THÀNH ÚC (TTO)



Sáng 2-8, em Nguyễn Tấn P., 12 tuổi, nhà ở xã Mỹ Phong, Mỹ Tho, Tiền Giang được ba đưa vào khoa nhi Bệnh viện Tiền Giang khám bệnh và bác sĩ cho nhập viện vì viêm phổi. Các cô điều dưỡng tiến hành chích thuốc kháng sinh vào mạch máu em P. theo chỉ định của bác sĩ. Tuy nhiên, mới chích xong khoảng vài phút, em P. kêu mệt rồi ngất xỉu. Cô điều dưỡng nhanh chóng ôm em P. đỡ lên giường, cho nằm đầu phẳng. Sau khi dùng tay bắt mạch ở cổ tay P. thấy im re, không đập, môi tím tái, cô điều dưỡng liền gọi các đồng nghiệp đứng gần đấy hỗ trợ.Họ phối hợp cấp cứu cho P., người bẻ thuốc pha vào bơm tiêm, người đo huyết áp, người gọi bác sĩ. Sau khi pha thuốc xong cô điều dưỡng nhanh chóng chích thẳng vào mạch máu của P.. Vừa lúc ấy bác sĩ đến, ấn tim ngoài lồng ngực và cho thêm thuốc chích. Sau 30 phút cấp cứu, em P. thở lại được, huyết áp tăng lên, bác sĩ quyết định chuyển bệnh nhân vào phòng chăm sóc đặc biệt để tiếp tục hồi sức.Đây là một trong những trường hợp sốc phản vệ xảy ra tại khoa nhi được cứu sống. Ngoài sốc do thuốc, bệnh viện còn gặp nhiều trường hợp khác như sốc do côn trùng đốt, sốc do thực phẩm... đã cấp cứu thành công. Có kết quả như trên là nhờ điều dưỡng được huấn luyện thành thạo các kỹ năng cấp cứu, nhất là cấp cứu sốc phản vệ. Lúc nào khu vực chích thuốc cũng có sẵn hộp thuốc chống sốc, kèm theo bảng hướng dẫn đơn giản, chặt chẽ. Khi có sốc phản vệ xảy ra, điều dưỡng là người trực tiếp nhận biết và tiến hành cấp cứu những bước đầu tiên, tại chỗ cho bệnh nhân bị tai biến, sau khi ổn định mới chuyển đến phòng cấp cứu vì tính mạng của bệnh nhân được tính bằng giây, bằng phút.Sốc phản vệ là một phản ứng quá mức của nạn nhân đối với tác nhân bên ngoài xâm nhập cơ thể, triệu chứng xuất hiện có thể rất nhanh chỉ sau vài phút hoặc chậm hơn sau vài giờ. Ban đầu nạn nhân cảm thấy khác thường như bồn chồn, hốt hoảng, sợ hãi... Tiếp đó có các biểu hiện nổi mẩn ngứa, ban đỏ, mạch nhanh nhỏ khó bắt, huyết áp tụt, có khi không đo được, khó thở, nghẹt thở... Để tránh sốc phản vệ, người nhà cần báo với bác sĩ những loại thuốc hay thức ăn mà trẻ hay bị dị ứng. Điều này hết sức quan trọng vì trước đó nếu bé chỉ dị ứng nhẹ, nhưng tiếp xúc với tác nhân cũ một lần nữa thì phản ứng lần sau thường nặng hơn lần trước.