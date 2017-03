Điều trị tắc trách, một bệnh nhân sắp bị tháo khớp

Xuất viện khoảng một tháng, ngày 29-6, bà Ng. phải nhập viện điều trị lại vì vết mổ xì mủ.

Trong quá trình điều trị, bà Ng. được chỉ định tiêm ba lọ kháng sinh Vancomycine 0,5 g/lọ. Sáng 15-7, bà Ng. được tiêm lọ thứ nhất, sau tiêm bà cảm thấy người bức rứt như bị kiến cắn. Đến chiều, nhân viên y tế tiếp tục tiêm cho bà lọ thứ 2. “Sau khi tiêm, cánh tay mẹ tôi trắng bệch, kèm đau nhứt, lạnh, tê nhưng điều dưỡng nói là do thuốc mạnh” - chị N. kể. Chị N. báo với bác sĩ thì được cho giấy đưa mẹ sang BV Nhân dân Gia Định chụp mạch máu cánh tay. Khi cầm kết quả về, bác sĩ bảo cứ để theo dõi. Tới tối, chị báo với một điều dưỡng là tay mẹ chị lúc tím chỗ này, lúc tím chỗ khác thì được trả lời: “Không cần báo chính xác đến vậy, khi nào mệt, khó thở hãy báo”, thậm chí còn nói “chỉ khi nào xảy ra tử vong mới giải quyết”. Sáng hôm sau, bác sĩ PH (người điều trị) giải thích hiện tượng trên một phần do cơ địa bệnh nhân dị ứng, một phần do khi tiêm tĩnh mạch bị vỡ ra, thuốc lan ra thịt nên gây viêm như vậy và một tuần sau sẽ hết.

Các đầu ngón tay ở bàn tay trái của bệnh nhân Ng. teo lại đen thui. Ảnh: DUY TÍNH

Tuy nhiên, nhìn bàn tay của mẹ ngày càng teo lại, chị N. không thể đợi hết một tuần mà đưa mẹ sang BV Triều An khám, nơi này nói nên về BV Ung bướu cấp cứu liền. Tuy nhiên, khi đưa về xin cấp cứu cánh tay thì điều dưỡng lại nói đã cấp cứu rồi còn cấp cứu gì nữa. Thấy vậy, chiều 17-7, chị N. tự đưa mẹ sang BV Nhân dân Gia Định. Bác sĩ ở đây nói mẹ chị đang được điều trị tích cực, tuy nhiên mạch máu ở các ngón tay đã bị hoại tử, có khả năng bị tháo khớp.

Chiều 22-7, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bác sĩ Đặng Huy Quốc Thịnh, Phó Giám đốc BV Ung bướu, cho biết sẽ kiểm tra lại kíp trực tối 15-7, nếu có thái độ ứng xử không đúng sẽ xử lý. Ngay trong chiều 22-7, BV Ung bướu đã cử bác sĩ sang BV Nhân dân Gia Định để nắm tình hình và phối hợp điều trị cho bệnh nhân.

DUY TÍNH