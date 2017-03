Đỉnh chỉ bốn loại Đông dược không đạt chất lượng

Bốn loại thuốc này gồm: Thuốc hoàn mềm VIA-TIME, số lô 010310, số đăng ký V1166-H12-10, do Công ty TNHH Dược phẩm Vạn Xuân (An Giang) sản xuất; thuốc hoàn cứng Thiên thảo siêu hùng hoàn, số đăng ký V1050-H12-10, do Doanh nghiệp tư nhân Bào chế Đông dược Thiên Thảo (Long An) sản xuất; thuốc hoàn cứng Xổ độc gan giải phóng hoàn, số lô 070710, số đăng ký V430-H12-10, do Cơ sở kinh doanh thuốc y học cổ truyền Phương Hòa Đường (An Giang) sản xuất; thuốc hoàn cứng Hóa ban bích ngọc đơn, số lô 022010, số đăng ký V145-H12-10, do Cơ sở sản xuất thuốc Đông được Vạn An Dược Hãng (Bình Dương) sản xuất.

