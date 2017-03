Đình chỉ hoạt động một cơ sở nước uống đóng chai

Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) Bình Dương ngày 9.11 đã ra quyết định đình chỉ hoạt động cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình nhãn hiệu Wagoldta (địa chỉ 16/5A10 KP.Bình Đáng, P.Bình Hòa, TX.Thuận An) do ông Nguyễn Văn Nhàn làm chủ.

Trước đó, vào ngày 8.11, khi Chi cục ATVSTP kiểm tra đột xuất cơ sở này, ông Nhàn đã không xuất trình được giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm. Trong khi đó, khu sản xuất không bảo đảm vệ sinh, công nhân không mặc trang phục bảo hộ lao động khi sản xuất, không có phòng thay đồ, bồn rửa tay và kho thành phẩm, nền nhà khu sản xuất bị thấm nước… Đoàn kiểm tra yêu cầu cơ sở xây dựng lại toàn bộ cơ sở vật chất theo đúng quy định, nâng cấp và sắp xếp lại các khu vực sản xuất cho riêng biệt, khoa học và bảo đảm vệ sinh, đồng thời phải hoàn thành đầy đủ các giấy tờ liên quan. Theo Đỗ Trường (TNO)