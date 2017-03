Đình chỉ lưu hành thuốc viêm họng và hô hấp

Thuốc R-Tist 300mg (lô NCA 9011A, hạn dùng 5.11, do công ty Lupin, Ấn Độ sản xuất, do không đạt chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng thuốc. Thuốc này dùng điều trị viêm xoang cấp, viêm họng, viêm amidan…Thuốc Intermedic Ciprofloxacin 500mg (lô 191, hạn dùng 11.8.2012, do công ty Intermedic company Limited, Hàn Quốc sản xuất) do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan và độ đồng đều thuốc. Loại thuốc này dùng trong điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, tai mũi họng, thận hoặc đường niệu…

Cả hai lô thuốc này đều do công ty Cổ phần dược liệu trung ương 2 nhập khẩu. Cục quản lý dược yêu cầu công ty khẩn trương thu hồi và thông báo đến các cơ sử dụng ngưng sử dụng hai lô thuốc này.

Theo L.Hà ( SGTT)