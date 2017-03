Đình chỉ lưu hành vitamin 3B Soft Gel và 2 lô thuốc ký sinh trùng

Cụ thể, thuốc viên nang Podoprox-100 (Cefpodoxime 100mg), lô sản xuất: 12PDX03, hạn dùng: 6.9.2014, số đăng ký: VN-5000-10; và thuốc viên nang Podoprox-200 (Cefpodoxime 200mg), lô sản xuất: 12PDP06, hạn dùng: 8.11.2014, số đăng ký: VN-9944-10 sẽ phải thu hồi, gửi báo cáo về Cục trước ngày 30.8.



Hai lô thuốc này do công ty Axon Drugs Pvt. Ltd., Ấn Độ sản xuất, công ty cổ phần dược – thiết bị y tế Đà Nẵng nhập khẩu, đã không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hoà tan.



Trước đó, cục cũng đã có quyết định đình chỉ lưu hành trên toàn quốc và thu hồi thuốc vitamin 3B Soft Gel, lô sản xuất: 0127, ngày sản xuất: 14.1.2011, hạn dùng: 14.1.2014, số đăng ký: VN-5063-10, công ty Robinson Pharma, Inc, Mỹ sản xuất; công ty cổ phần xuất nhập khẩu y tế TP.HCM nhập khẩu, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm lượng vitamin B12.



Thuốc vitamin 3B Soft Gel có chỉ định phòng và điều trị thiếu hụt các sinh tố nhóm B do chế độ ăn uống không đầy đủ, cung cấp sinh tố cho phụ nữ có thai và cho con bú…



Báo cáo thu hồi phải gửi về cục trước ngày 25.8.





