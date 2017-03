Đình chỉ nhiều loại thuốc kém chất lượng

Cụ thể: thuốc hoàn cứng Độc hoạt ký sinh hoàn (chai 38 g, số lô: 07062011, hạn dùng: 06-2013, số đăng ký: VND-4309-05, do cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Phước Sanh sản xuất), do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ rã; thuốc hoàn cứng Thạch lâm thông (lọ 45 g, số lô: 0020710, do Công ty TNHH SX-KD Lâm Vĩnh Sanh sản xuất), do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ tan rã, độ đồng đều khối lượng, giới hạn nhiễm khuẩn; thuốc hoàn cứng Hoa Việt vị quản thông (chai 30 g, số lô: 070810, hạn dùng: 8-2012, số đăng ký: V1453-h12-10, do cơ sở sản xuất thuốc y học cổ truyền Hoa Việt sản xuất), do không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu giới hạn nhiễm khuẩn.



Trước đó, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cũng đã chỉ đạo các sở y tế địa phương đình chỉ lưu hành đối với thuốc Lakani (số lô: 010710, ngày sản xuất: 17-7-2010, hạn dùng: 17-7-2013, số đăng ký: V1295-H12-10, do cơ sở sản xuất thuốc thành phẩm y dược học cổ truyền dược thảo Nhất Nhất sản xuất), do không đạt chất lượng về chỉ tiêu độ nhiễm khuẩn.



Theo Th.Nguyễn (NLĐ)