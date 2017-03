Đình chỉ nhiều loại thuốc không đạt chất lượng

Theo đó, cục đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc bột pha siro Bocefac, lô 22709001, hạn sử dụng: 9-6-2012, số đăng ký VN-2614-07 do Công ty Boram Pharm. Co. Ltd., Korea sản xuất và Công ty Dược Vật tư y tế Quảng Nam nhập khẩu.

Cục cũng đình chỉ lưu hành trên toàn quốc thuốc tiêm Methotrexat “Ebeve” 10 mg/ml, số đăng ký VN-8163-09 và Methotrexat “Ebeve” 100 mg/ml, số đăng ký VN-5351-10 do Công ty Ebewe Ges.m.b.H Nfg Hong Kong sản xuất. Thuốc viên bao phim Ibuprofen Tablets B.P 400 mg, số lô 8002, hạn dùng đến ngày 19-11-2012, số đăng ký VN-6363-08 do Công ty XL Laboratories Pvt. Ldt, India sản xuất, Công ty Cổ phần Dược phẩm Vimedimex nhập khẩu cũng bị đình chỉ lưu hành.

Ngoài ra, Cục Quản lý dược cũng rút số đăng ký đối với 16 thuốc nang mềm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Hà Tây sản xuất do không đúng địa chỉ ghi trong hồ sơ đăng ký.

D.TÍNH