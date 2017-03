Đổ bệnh do nắng nóng

Mới sáng sớm 2.5, Bệnh viện Nhi T.Ư (Hà Nội) đã đông nghìn nghịt, dòng người tắc nghẽn vài chục mét trước khu vực phòng khám, ngoài sân, hành lang, la liệt người đứng, ngồi. Trẻ em khóc quấy, người lớn mệt mỏi, ai nấy mặt mũi đỏ nhừ vì nắng nóng. Hai khu vực (phát phiếu khám và thu tiền) của Khoa Khám bệnh tại đây nhân viên làm việc không xuể…



Mấy ngày nay, BV Nhi T.Ư tiếp nhận hơn 3.000 lượt bệnh nhi/ngày, đến từ Hà Nội, Hải Dương, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Ninh, phầ̀n lớn trẻ mắc các bệnh viêm phế quản, viêm phổi, mẩn ngứa và tiêu chảy.







Nắng nóng khiến BV Nhi T.Ư (Hà Nội) quá tải lượng trẻ đến khám sáng qua - Ảnh: Ngọc Thắng Nắng nóng khiến BV Nhi T.Ư (Hà Nội) quá tải lượng trẻ đến khám sáng qua - Ảnh: Ngọc Thắng



Tại Trung tâm sản - nhi Đà Nẵng, chiều 2.5, số bệnh nhân (BN) đang điều trị lên đến 1.200 ca, trong khi chỉ có 550 giường bệnh. Số bệnh nhi nhập viện liên tục tăng. Theo các bác sĩ của trung tâm, lượng BN tăng đột ngột trong những ngày qua chủ yếu là do thời tiết nắng nóng đỉnh điểm và tập trung chủ yếu vào những bệnh về đường hô hấp, sốt siêu vi, viêm phổi...Tại TP.HCM, một số loại bệnh cũng xảy ra nhiều ở trẻ. BV Nhi đồng 1 những ngày qua luôn có hơn 4.000 bệnh nhi đến khám, tập trung nhiều nhất vào buổi sáng. Khoa Hô hấp lúc nào cũng quá tải (luôn có gần 200 trẻ nằm viện), trong khi tại đây chỉ có 80 giường. Phần lớn trẻ mắc các bệnh viêm đường hô hấp, mà theo các bác sĩ, nguyên nhân là do trời quá nóng bức, trẻ phải dùng nhiều quạt, máy lạnh, tắm nhiều (làm dễ nhiễm bệnh).Nắng nóng còn khiến đồ ăn, thức uống dễ bị nhiễm vi sinh, do vậy hai bệnh mắc phải qua đường tiêu hóa là tiêu chảy và tay chân miệng (TCM) cũng tăng.Khoa Tiêu hóa của BV Nhi đồng 2 và BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) luôn đông nghẹt trẻ mắc tiêu chảy, mỗi nơi luôn có trên dưới 150 trẻ nằm viện. Còn Khoa Nhiễm của BV Nhi đồng 1 (TP.HCM) hôm qua cũng có hơn 70 trẻ TCM nằm viện. TS-BS Trần Phủ Mạnh Siêu, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng TP.HCM, cho biết tại TP vừa có thêm một trường hợp tử vong do bệnh TCM, đó là bệnh nhi N.T.N (6 tuổi, ngụ H.Nhà Bè). Như vậy, tính từ đầu năm đến nay, TP có 3 trẻ tử vong do TCM (gồm ở Q.3, Q.8 và H.Nhà Bè), trong số hơn 2.500 trẻ mắc.BS Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Nhi BV Bạch Mai (Hà Nội) lưu ý: “Nắng nóng, nằm quạt và sử dụng điều hòa không hợp lý như để nhiệt độ chênh lệch nhiều giữa trong phòng và bên ngoài quá lớn, hoặc sử dụng trong thời gian dài khiến nhiều trẻ bị bệnh liên quan đến đường hô hấp như viêm phổi, viêm phế quản, viêm mũi… Nên lưu ý, diễn biến của bệnh liên quan đến đường hô hấp ở trẻ nhỏ diễn ra rất nhanh, có thể chuyển từ ho sốt sang viêm phổi chỉ trong một ngày”.BS Nguyễn Văn Long, Khoa Khám bệnh (BV Lão khoa quốc gia, Hà Nội), cho biết bệnh nhân cao tuổi, đặc biệt là người mắc bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp…) cũng tăng trong những ngày qua do nắng nóng. “Với người cao tuổi, nắng nóng đột ngột dễ dẫn đến tình trạng say nóng, tăng huyết áp, dễ mắc bệnh hoặc bệnh tình trở nặng hơn; nóng gay gắt bất thường làm tăng nguy cơ đột quỵ”, BS Nguyễn Văn Long khuyến cáo.Theo T.Tùng - L.Châu - D.Hiền (TNO)