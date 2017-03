Đồ ngọt “giết” người hàng loạt

Đó là con số mới được công bố tại cuộc họp thường niên của Hiệp hội Tim mạch Mỹ. Cụ thể, đồ uống có đường bao gồm nước ngọt, nước uống thể thao và nước trái cây được cho là có liên hệ với 133.000 ca tử vong do bệnh tiểu đường, 6.000 ca tử vong do bệnh ung thư và 44.000 ca tử vong do bệnh tim. Riêng tại Mỹ, các nhà nghiên cứu đã khẳng định có khoảng 25.000 ca tử vong trong năm 2010 do các chứng bệnh có liên quan tới nước uống chứa lượng đường cao.

THÙY LINH (Theo BBC)