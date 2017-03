Đo vòng eo, đoán bệnh đái tháo đường

Trước đây, người ta thường sử dụng chỉ số khối cơ thể (BMI) được tính toán dựa trên cân nặng và chiều cao cơ thể. Tuy nhiên chỉ số này không chính xác trong những trường hợp có vòng bụng lớn do lượng mỡ thừa tích tụ nhưng chỉ số BMI không đủ xác định béo phì.



Các nhà nghiên cứu tại Viện Khoa học chuyển hóa thuộc Bệnh viện Addenbrooke (Cambridge, Anh) đã tiến hành phân tích lại dữ liệu sức khỏe của gần 29.000 người sống tại tám nước thuộc châu Âu.



Kết quả cho thấy với đàn ông có vòng eo lớn trên 102cm tăng 22 lần nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, khi so với những người có chỉ số BMI bình thường và vòng eo nhỏ (dưới 94cm).



Đặc biệt, ở những phụ nữ béo phì có vòng eo trên 89cm tăng gấp 32 lần nguy cơ mắc bệnh này khi so với những người nhẹ cân và có vòng eo nhỏ dưới 79cm.



Theo BS NGUYỄN TẤT BÌNH (PLoS Medicine, TTO)