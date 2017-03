Đổ xô đi ăn trứng ung vì công hiệu hơn cả... Viagra?!

Tuy nhiên theo các chuyên gia y tế, thói quen này có thể… mang bệnh vào người.

Trứng ung chưa ra khỏi lò đã hết

Chị Nguyễn Thu Hà, Ba Vì, Hà Nội, làm công nhân tại một trại giống gà cho biết: Mỗi ngày lò ấp nơi tôi làm việc có hàng nghìn quả trứng phế phẩm (trứng ung). Vì là trứng phế phẩm nên giá thành rất rẻ, chỉ từ 600-1000 đồng/quả nên được rất nhiều người hỏi mua. Trong đó có khá nhiều người đặt hàng mua về bồi dưỡng cho chồng. Do đó, trứng ung chỉ đưa ra khỏi lò ấp đã bán hết ngay.



Là một trong những người thường xuyên đặt hàng mua trứng ung tại đây, chị Nguyễn Mai Hương chia sẻ: Theo một nghiên cứu, loại khí cơ bản trong mùi trứng thối (H2S) có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc cương dương mới thay cho Viagra, sau khi các nhà khoa học phát hiện loại khí này làm tăng khả năng cương cứng ở đàn ông. Chồng tôi lại bị “yếu”, nên tôi thường mua về cho ông xã ăn. Không biết có tác dụng không nhưng tôi thấy sau một thời gian ăn, “khả năng” của ông ấy cũng được cải thiện. Vì vậy tôi thường xuyên mua trứng về cho chồng ăn. Không chỉ chị Hương mà rất nhiều người đến đây đặt mua trứng ung có lý do giống như vậy và họ tin vào công dụng kỳ diệu của món thực phẩm này.



Hiện nay ở thành phố HCM “phong trào” ăn trứng ung tương đối nở rộ. Rất nhiều cửa hàng bán loại trứng này và cũng rất nhiều người có nhu cầu mua loại trứng này. Ở Hà Nội hiện chưa thấy có hàng chuyên bán trứng ung tại các lò ấp.



Chất H2S trong trứng ung có tác dụng như viagra?

Trứng ung là trứng đã được ấp nhưng không nở được thành con. Ông bà xưa thường nói “ăn trứng ung học dốt”, với ý muốn không nên ăn loại trứng này. Trứng ung thực chất là trứng bị hỏng trong quá trình ấp trứng do ảnh hưởng của nhiệt độ, môi trường. Tuy nhiên theo một nghiên cứu mới được đăng tải trên DailyMail, loại khí cơ bản trong mùi trứng ung (H2S) có thể được dùng để tạo ra một loại thuốc cương dương mới thay cho Viagra, sau khi các nhà khoa học phát hiện loại khí này làm tăng khả năng cương cứng ở đàn ông. Khi đàn ông bị kích thích, các tế bào thần kinh trong não họ giải phóng ra một lượng nhỏ khí H2S, khiến cho các mạch máu chùng xuống và được bơm đầy máu. Đây là quá trình kiểm soát và duy trì việc cương cứng.



Trước kia, những nghiên cứu tương tự trên khí nitơ oxit cũng đã dẫn tới sự ra đời của Viagra (loại thuốc làm tăng sự cương cứng khá quen thuộc hiện nay). “Có thể trong tương lai người ta sẽ sản xuất ra loại thuốc hoặc giải phóng khí H2S hoặc kiểm soát sự sản xuất khí này trong cơ thể. Kết quả này đặc biệt có ý nghĩa vì khoảng một phần ba số đàn ông bị rối loạn cương không đáp ứng với Viagra, và nếu vậy, thì loại thuốc mới có thành phần như mùi trứng thối có thể là hy vọng mới cho họ.



Chính từ thông tin này khiến người ta lại càng tin rằng trứng ung là một “thần dược” có thể giúp đàn ông cải thiện sinh lý. Nhưng sự thật thì trứng ung có chất H2S và có tác dụng giống viagra hay không thì đến nay tại Việt Nam vẫn chưa có câu trả lời.



Trứng ung có nhiều độc tố



Phóng viên đã liên hệ đến những người có chuyên môn về y tế để hỏi về “tác dụng của trứng ung” đều nhận được khẳng định tại Việt Nam cũng chưa có nghiên cứu khoa học nào về vấn đề này. PGS.TS Nguyễn Thị Lâm, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia cũng cho biết chưa từng biết về chất này trong trứng ung. Bác sỹ Phan Bích Nga, Phó giám đốc Trung tâm khám dinh dưỡng (Viện Dinh dưỡng Quốc gia) cũng cho biết, tác dụng rõ ràng của phát hiện này chưa được khoa học kiểm chứng.

Ngược lại, trứng ung là loại trứng đưa vào ấp nhưng không nở thành con do không được thụ tinh, hoặc là bị hỏng trong quá trình ấp do ảnh hưởng của nhiệt độ, môi trường. Do vậy, protein trong lòng đỏ trứng đã bị biến chất, có độc vì lưu huỳnh trong trứng đã biến thành sulfur hidrogen (mùi trứng thối). Khi trứng bị ung thì không còn chất dinh dưỡng nữa vì protein đã bị tiêu hủy. Bên cạnh đó, vỏ trứng không còn tác dụng bảo vệ nên có nhiều vi khuẩn dễ dàng xâm nhập vào bên trong trứng, bao gồm cả các ký sinh trùng và vi khuẩn thương hàn, sinh ra nhiều độc tố rất nguy hiểm cho cơ thể. Do đó, người ăn trứng ung có thể bị chướng bụng, khó tiêu, nôn mửa, đau bụng đi ngoài, trường hợp nặng có thể gây ngộ độc nguy hiểm cho sức khỏe.



Nhưng thực tế, đã có nhiều người thường xuyên ăn trứng ung mà không bị ngộ độc, bác sĩ cũng giải thích có thể do nhiều người có thói quen ăn loại thực phẩm này từ lâu nên cơ thể đã thích nghi, không có biểu hiện bị ngộ độc. Song, xét về góc độ sức khỏe lâu dài, chuyên gia dinh dưỡng khuyên người dân không nên sử dụng trứng ung, vì đây không phải là thực phẩm an toàn.

Theo Mai Hà (ANTĐ)