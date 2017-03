Đóng cửa hai phòng khám Đông y

Sáng qua (28-1), Thanh tra Sở Y tế đã làm việc với Phòng chẩn trị y học cổ truyền Mai Hoa Đường (729 Phạm Văn Bạch, phường 12, quận Gò Vấp) và Phòng chẩn trị y học cổ truyền (241 Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận) để làm rõ việc chẩn đoán, bốc thuốc cho những phụ nữ có bầu “ảo”.

Lương y vô trách nhiệm

Theo lương y Trần Thị Hạnh (Phòng chẩn trị y học cổ truyền 241 Thích Quảng Đức, quận Phú Nhuận), bà dựa trên lời trình bày của các bệnh nhân là “đang mong có bầu” và “cần uống thuốc bổ dưỡng” để kê toa “dưỡng tâm thai” bằng bài thuốc Lục vị để bổ huyết cho họ. Tại sao ghi “dưỡng tâm thai”? Theo bà Hạnh, vì đây là những bệnh nhân đang đi khấn thai, có nghĩa là họ có nhu cầu có thai, đang nuôi niềm tin mình có thai (dù chỉ là ảo giác) nên cần phải ổn định tâm lý - an thần định chí, dưỡng tâm thai cho họ.

“Dựa vào đâu bà biết họ có thai mà kê toa thuốc?” - thanh tra hỏi. “Tôi không có chuyên môn, không biết. Nhưng theo ông bà xưa, hễ đầu ngực phụ nữ đen là có thai!” - bà Hạnh trả lời.

Còn theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai (Phòng chẩn trị y học cổ truyền Mai Hoa Đường), các “bà bầu” đến với bà có người sinh con rồi nhưng cũng có người chưa sinh. Hễ ai có nhu cầu “dưỡng thai” và uống thuốc thì bà bốc thuốc cho. Bà chẩn đoán thai bằng mạch, que thử thai để biết có thai, tuần tuổi…

Cần thiết phải siêu âm để biết có thai hay không, nếu có thai thì biết dưỡng thai cho đúng cách. Ảnh: DT

Cả hai phòng khám đều cho rằng bệnh nhân đến không nỡ từ chối nên phải làm họ an tâm dù biết đó là ảo giác.

Thanh tra Sở Y tế cho rằng việc xác định có thai theo cách của hai lương y trên là vô căn cứ, không có khoa học và vô trách nhiệm với bệnh nhân. Thanh tra Sở Y tế đã quyết định thu hồi giấy phép hành nghề, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề vô thời hạn đối với hai phòng khám này, đồng thời đề nghị phòng y tế và công an địa phương giám sát hoạt động của hai phòng khám.

Hiện thanh tra đang gửi mẫu xét nghiệm một số thuốc thu được từ hai phòng khám trên.

Đứng bụng to, nằm bụng xẹp!

Cũng trong hôm qua, Sở Y tế đã mời các bác sĩ sản khoa đến Sở để làm rõ vấn đề có bầu “ảo”. Tiến sĩ-bác sĩ Lê Thị Thu Hà, Trưởng buồng Khám thai, BV Từ Dũ, cho biết từ tháng 5-2009 đến nay, có 12 trường hợp đến khám thai nhưng đều không có con. Trong đó có ba trường hợp bị vô sinh thứ phát (từng có một đứa con), 11 trường hợp đã tắt kinh nhiều tháng. Việc trễ kinh đối với người lớn tuổi là bình thường, còn với người trong tuổi sinh đẻ thì có thể do rối loạn nội tiết.

Thanh tra Sở Y tế kiểm tra phòng khám của bà Hạnh. Ảnh: Duy Tính

BS Thu Hà kể: “Khi đến khám, chúng tôi thấy bụng to nên vẫn làm hồ sơ bình thường, cân đo huyết áp cho các “bà bầu”. Nhưng khi bác sĩ sờ bụng thì không thấy đáy tử cung, khi cho siêu âm thì không thấy thai. Lúc nhận kết luận không có thai, có hai người bật khóc, họ hối hận là không nghe lời thầy dặn “không được khám”. Trường hợp khác “có thai” đến hai năm vẫn chưa sinh, sự nghi ngờ ngày càng tăng, đến khi khám thai xong cô rất bức xúc nói biết mình bị lừa rồi, không có gì bất ngờ hết.

Bác sĩ Nguyễn Thái Hà, Trưởng khoa Khám bệnh, BV Từ Dũ, cho biết thêm: “Những người có thai “ảo” khi đứng thì thấy bụng to nhưng nằm thì bụng xẹp. Bản thân họ cũng thắc mắc tại sao khi nằm xuống lại có cảm giác như không có thai. Đa số những người có thai “ảo” (nuôi niềm tin mình có thai) là những người từng thất bại khi điều trị tại bệnh viện. Các bà bầu “ảo” có bụng to là vì họ ăn nhiều (có người ăn một lần hai, ba tô phở), ít vận động hoặc do họ được cho uống thuốc giữ nước”.

Theo các bác sĩ, chị em đừng tắt hy vọng khi thụ tinh thất bại. Những trường hợp khoa học nói không thể có thai được thì chắc chắn bó tay, số còn lại nếu kiên nhẫn chữa trị theo bác sĩ thì vẫn còn cơ hội có con.

- Giữa năm 2008, tại các bệnh viện phụ sản tại TP.HCM xuất hiện nhiều phụ nữ “bụng to” nhưng siêu âm lại không có con. Họ nói với bác sĩ là đã đi khấn xin con tại Đan viện Biển Đức (quận Thủ Đức) và được chỉ dẫn qua phòng chẩn trị Đông y của sơ Yến cách đó vài km. - Ngày 1-4-2009, Thanh tra Sở Y tế đã kiểm tra Phòng chẩn trị Đông y tư nhân do lương y Nguyễn Thị Bạch Yến đứng tên (tức sơ Yến) ở quận Thủ Đức. Đoàn thanh tra đã đình chỉ hoạt động vô thời hạn phòng khám này. Lúc đó, một số bà bầu chuyển sang khám tại 241 Thích Quảng Đức của bà Trần Thị Hạnh. - Ngày 2-4, Thanh tra Sở Y tế đã xuống nhắc nhở, nghiêm cấm bà Hạnh chẩn đoán “tâm thai” vô căn cứ nhưng sau đó bà vẫn tiếp tục hoạt động. Vài tháng nay, số người “xin bầu” càng đông đúc ở phòng khám này. - Ngày 17-1-2010, Thanh tra Sở Y tế tiếp tục kiểm tra phòng khám Mai Hoa Đường, phát hiện tại đây có rất nhiều bà “bầu” đến chẩn đoán thai. Ngoài ra, phòng khám còn kê đơn thuốc không đúng bệnh, bán thuốc dưỡng thai không rõ nguồn gốc.

DUY TÍNH