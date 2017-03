Đóng kín cửa sưởi than, hai cha con chết ngạt

Theo người thân nạn nhân, tối 12/1 do thời tiết lạnh nên ông Nguyễn Văn Thành (45 tuổi, trú tại thôn Thái Lai) đã đem lò than vào phòng để dưới gầm giường sưởi ấm. Khoảng 21h ông cùng con gái là Nguyễn Thị Năm (15 tuổi) vào phòng ngủ và đóng kín cửa.



Sáng 13/1 người thân gọi cửa nhưng không thấy ai trả lời, mở cửa vào thì thấy 2 cha con tím tái, đã chết trước đó.



Theo công an xã Vĩnh Thành, có thể hai cha con ông Thành chết do ngạt khói của lò sưởi vì cửa đóng kín trong suốt đêm 12 và rạng sáng 13.



Hiện gai đình đang làm tang lễ cho hai cha con xấu số.





Theo Hoài Nhân (Bee)