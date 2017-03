Động mạch tim bị chặn gây đột quỵ

Hermann và các đồng nghiệp sử dụng một biến thể của CT scan thông thường để nhìn vào động mạch tim trong 4.180 bệnh nhân nam và nữ có độ tuổi từ 45 đến 75, được chọn ngẫu nhiên từ ba thành phố của Đức và không có tiền sử đột quỵ hay đau tim.

Các nhà nghiên cứu có thể biết được số lượng mảng bám đã hình thành trong động mạch tim của bệnh nhân và theo dõi các bệnh nhân trong khoảng tám năm, nhận thấy có khoảng 92 lần đột quỵ xảy ra trong nhóm: 82 lần đột quỵ do thiếu máu cục bộ (do cục máu đông trong não) và 10 lần do xuất huyết. Đột quỵ có xu hướng xảy ra ở những bệnh nhân khoảng 65 năm tuổi, những người có bệnh tiểu đường và béo phì.

Tuy động mạch tim bị nghẽn do máu đông không phải là nguyên nhân duy nhất làm bệnh nhân mắc chứng đột quỵ nhưng nhóm nghiên cứu do Hermann đứng đầu cũng khuyến cáo các bệnh nhân nên tìm cách hạn chế nguyên nhân này để giảm khả năng đột quỵ và nâng cao sức khỏe bản thân.

BT (Theo Medicalnewstoday)