Đồng Nai: 14,28% công nhân bị rối loạn tâm thần

thì có đến 120 công nhân có rối loạn tâm thần (RLTT) (trầm cảm, rối loạn lo âu, suy nhược, rối loạn giấc ngủ,…), chiếm tỉ lệ 14,28%. Qua thăm khám các công nhân bị RLTT có đến 83,3% có biểu hiện lâm sàng thực thể như dễ đuối sức và mệt mỏi, đau đầu, đau cổ, chóng mặt, hay ngất xỉu… 88,6% công nhân có biểu hiện suy nhược thần kinh như khó tập trung, kém minh mẫn, giảm trí nhớ, hay toát mồ hôi và dễ quên…

Đa số công nhân bị RLTT có độ tuổi từ 25 đến 35, chưa có gia đình và có thời gian làm việc dưới năm năm. Trong số công nhân bị RLTT có đến 64% là nữ, cao gấp đôi so với nam công nhân (tỉ lệ 32,8%). Số công nhân bị RLTT chủ yếu làm việc ở ngành dệt, may mặc (cao gấp 2-8 lần so với các ngành nghề khác (chiếm 41,7%).

Đây là đề tài do Liên hiệp Các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Đồng Nai “đặt hàng” cho nhóm tác giả gồm: BS Nguyễn Văn Cầu - Phó Giám đốc BV Tâm thần Trung ương 2, ThS Lê Minh Công - Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM và TS Nguyễn Minh Thức - Trường ĐH Nguyễn Huệ thực hiện trong vòng một năm. ThS Lê Minh Công cho biết: “Đây là vấn đề mang tính cấp thiết trong việc quản lý nguồn nhân lực vì sức khỏe tâm thần của công nhân ảnh hưởng rất lớn đến năng suất cũng như chi phí y tế của các doanh nghiệp”.

H.VI