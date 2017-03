Đốt than sưởi ấm, hai vợ chồng phải đi cấp cứu

Sáng 28/1/2011, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đã tiếp nhận hai bệnh nhân là vợ chồng anh Phạm Văn Lâm (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thuỷ (41 tuổi) đến từ thị trấn Bắc Sơn, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn, nhập viện trong tình trạng hôn mê, huyết áp thấp, hạ đường máu.

Theo người nhà của bệnh nhân, vào khoảng 22 giờ tối 27/1/2011, do thời tiết quá lạnh, khi đi ngủ hai vợ chồng anh Lâm, chị Thuỷ có sử dụng một chậu than hoa để sưởi ấm. Do phòng ngủ hẹp, chỉ khoảng 12 m2, lại đóng kín cửa nên vào khoảng 4 giờ sáng 28/1/2011, người nhà phát hiện anh Lâm, chị Thủy trong trạng thái bất tỉnh, môi đỏ tím, sùi bọt mép. Ngay lập tức, gia đình đã đưa bệnh nhân đến cấp cứu tại Trung tâm Y tế Bắc Sơn (tỉnh Lạng Sơn) và sau đó chuyển xuống Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên.

Các bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên đang tiếp tục theo dõi di chứng tổn thương ở não của cả hai bệnh nhân trong vòng 24 giờ tới.

Theo TTXVN