Đột tử khi đang chạy xe

Ngày 1-2, Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Lức (Long An) cho biết đã xác định nạn nhân nằm chết ven quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Mỹ Yên là do đột quỵ khi đang điều khiển mô tô.

4 giờ 20 ngày 31-1, ông Nguyễn Ngọc Mèo (SN 1951, ngụ huyện Củ Chi, TPHCM) chạy mô tô số 50YC-0783, một mình lưu thông từ hướng miền Tây về TPHCM.



Đến km 1927, Quốc lộ 1A thuộc địa phận ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức thì bất ngờ lao vào lề rồi ngã xuống.



Do tốc độ chạy chậm nên người điều khiển không bị xây xát nhưng đã bất tỉnh rồi tử vong.



Khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng cho rằng ông Mèo bị nhồi máu cơ tim dẫn đến đột quỵ rồi chết



Theo H.Minh (NLĐO)