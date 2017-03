Đủ chiêu móc túi người bệnh

Chờ được áp dụng viện phí mới Tại ĐBSCL, nhiều tỉnh đã được HĐND thông qua giá viện phí mới, đang nóng lòng chờ quyết định chính thức của UBND tỉnh, thành phố.Bác sĩ Phạm Minh Huệ - giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang - cho biết đầu tháng 8 bệnh viện vẫn chưa áp dụng dịch vụ khám và chữa bệnh theo giá mới. Nguyên nhân, theo ông Huệ, do UBND tỉnh Kiên Giang chưa ban hành văn bản chính thức về giá dịch vụ khám và chữa bệnh trên địa bàn, dù HĐND tỉnh đã có nghị quyết.

Sở Y tế tỉnh Kiên Giang cũng đã xây dựng xong cơ cấu giá 302/447 dịch vụ khám, chữa bệnh. So với quy định của liên bộ Y tế - Tài chính thì mức đề xuất thu của tỉnh Kiên Giang là 68% khung giá tối đa.Theo bác sĩ Võ Anh Hổ - giám đốc Sở Y tế Đồng Tháp, dù giá viện phí mới đã được HĐND tỉnh thông qua từ tháng 7 với mức tăng bình quân lên tới khoảng 70% khung giá cho phép, nhưng UBND tỉnh vẫn chưa có quyết định chính thức áp dụng giá mới. Trong thời gian tới các bệnh viện thu viện phí giá cũ.

Tương tự Đồng Tháp, Sở Y tế Hậu Giang cho biết mức giá của tỉnh xây dựng cao nhất là 62% so với khung giá cho phép, HĐND tỉnh đã thông qua, có thể khoảng nửa cuối tháng 8 mới áp dụng.Riêng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, bác sĩ Lê Văn Đạt - phó giám đốc bệnh viện - cho biết bắt đầu tăng giá viện phí kể từ ngày 1-8. Để chuẩn bị cho việc tăng giá đồng thời với việc nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, bệnh viện đang mời thầy để tập huấn xoay vòng cho 100% nhân viên bệnh viện về quy cách tiếp xúc, ứng xử với bệnh nhân và thân nhân nuôi bệnh.

Bệnh viện cũng bắt đầu cải tiến quy trình thủ tục khám bệnh để giảm thời gian chờ đợi: bắt đầu khám bệnh từ 6g sáng, tăng cường bác sĩ và nhân viên đến khu khám để đẩy nhanh tiến độ phục vụ, quy định thời gian trả kết quả trước 9g... Tuy nhiên, khi được hỏi, nhiều thân nhân của bệnh nhân đang điều trị trong bệnh viện nói họ chưa nghe chưa biết gì về việc tăng giá. Xung quanh khu vực bệnh viện cũng không thấy dán thông báo gì về việc áp dụng tăng viện phí vào ngày 1-8. T.LŨY - T.THÁI