Dưa vàng nhiễm khuẩn gây chết người chưa có ở Việt Nam

Ông cho biết thêm, Cục an toàn Vệ sinh Thực phẩm đang phân tích và theo dõi sát hằng ngày vấn đề này và cập nhật những thông tin mới nhất để cung cấp đến cho người dân.



Về vấn đề đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân, ông Khẩn cho hay Cục an toàn Vệ sinh Thực phẩm đã liên hệ và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các ngành khác cảnh báo và thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ vấn đề nhập khẩu các loại thực phẩm nhập từ nước ngoài.



Trong khi đó, theo công bố của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC), đến ngày 29/9 đã phát hiện 72 trường hợp bệnh nhân nhiễm khuẩn Listeria tại 18 bang của nước Mỹ. Đã có 13 người bị chết, và còn 3 trường hợp tử vong khác có liên quan đến vi khuẩn Listeria.



Theo TTXVN