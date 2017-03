Đừng chết oan vì làm đẹp bằng silicone lỏng!

Theo thông tin từ giới kinh doanh hóa chất, silicone lỏng được bán ở chợ Kim Biên và các điểm mua bán hóa chất, và vẫn được các lò thẩm mỹ rẻ tiền sử dụng.

Mỹ và EU đã cấm từ lâu

PGS-TS Trần Thiết Sơn, Tổng Thư ký Hội Phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ Hà Nội, cho biết: “Silicone lỏng giống như dầu ôliu, người ta hút vào xi lanh (thường không được vô trùng) sau đó bơm vào mông, ngực… những nơi muốn to ra. Tuy nhiên, nếu chẳng may silicone đi vào đường máu, nó sẽ gây tắc nghẽn mạch máu bất cứ nơi nào nó đến và gây ra nhồi máu, tim, gan, phổi, não và chết. Một khi silicone đã vào máu thì hết đường cứu. Biến chứng nhẹ khi tiêm silicone vào cơ thể là bị xơ hóa tại vùng tiêm, ở vú thì phải cắt bỏ vú, mông thì phải lạng mông.Trước năm 1960, Việt Nam cũng như các nước sử dụng silicone lỏng trong làm thẩm mỹ, tuy nhiên, do biến chứng nhiều nên từ thập niên 70 nó đã bị cấm ở Mỹ và EU. Các nước này cũng đã có đạo luật cấm sử dụng silicone lỏng trên người”.

Việt Nam đã cấm từ năm 1995

Bác sĩ Lê Hành, Chủ tịch Hội Phẫu thuật thẩm mỹ TP.HCM, cho biết thêm: “Việt Nam đã có văn bản cấm sử dụng silicone lỏng trong thẩm mỹ từ năm 1995. Trong y khoa, người ta vẫn dùng túi ngực, sóng mũi, van tim… bằng silicone. Tuy nhiên, chỉ loại silicone y khoa mới được sử dụng trên người. Hiện nay, trong giới thẩm mỹ không ai tiêm loại silicone lỏng này. Ngày xưa, giới làm tóc thường tiêm nhất nhưng giờ họ cũng đã bỏ, nó chỉ còn xảy ra ở những người làm móng tay dạo miệt vườn”.

Tuy nhiên, việc quản lý loại hóa chất độc hại này vẫn còn lỏng lẻo. Bác sĩ Lê Hành dẫn chứng: “Chợ Kim Biên hiện đang bán silicone lỏng giống như bán dầu hôi, nửa lít chỉ 45.000 đồng. Nhưng nếu tiêm silicone lỏng thật là còn may phước, nhiều khi là chất khác. Vừa rồi, tôi lấy một chất lỏng lỏng từ trong ngực một bệnh nhân từng tiêm silicone lỏng ra mang đi thử nghiệm nhưng không biết chất đó là chất gì”.

Từ thực tế đó, bác sĩ Lê Hành lưu ý: “Sở Y tế chỉ quản lý những cơ sở thẩm mỹ có giấy phép, còn những người chích dạo thì không thể quản lý được. Báo chí cần khuyến cáo người dân không vì ham rẻ, thiếu hiểu biết mà đi tiêm loại này”.

Chết vì muốn tăng vòng 1, 3 Ngày 25-3, BV Nhân dân Gia Định tiếp nhận bệnh nhân nữ tên HTL, trú quận 8 với biểu hiện chóng mặt, ngực căng, đau nhức, sốt cao. Kết quả xét nghiệm cho thấy chị L. bị nhiễm trùng đường huyết nghiêm trọng. Sau hai ngày điều trị chị L. đã chết. Người nhà cho biết chị L. đã đến một cơ sở thẩm mỹ tư nhân bơm silicone lỏng để nâng ngực, khi bơm đến lần thứ ba thì có những biểu hiện như trên và được đưa đi cấp cứu. Trước đó, BV Cấp cứu Trưng Vương (TP.HCM) cũng tiếp nhận một nạn nhân nam nhờ bạn của mình bơm silicone vào mông để làm đẹp và bị chết do biến chứng. Bệnh nhân tên TQT, trú Tiền Giang nhập viện trong tình trạng suy hô hấp nặng. Theo bệnh sử, bạn của bệnh nhân đã tự ý mua silicone lỏng và dùng loại bơm kim tiêm lớn đưa vào mông với dung lượng mỗi bên là 250 cc (hai mông 500 cc). Sau khi tiêm, nạn nhân kêu đau nhức và khó thở, hai bên mông bị sưng đỏ. Các bác sĩ đã tích cực cấp cứu nhưng do silicone được chích với liều lượng quá lớn nên đã ngấm vào các mô mỡ và mạch máu, gây ra các cục tắc phổi, suy hô hấp nặng nên bệnh nhân bị ngưng tim và chết. Nhẹ cũng gây thương tật Ở mức độ nhẹ hơn, BV Bình Dân TP.HCM đã tiếp nhận một bệnh nhân nam đã tự ý mua silicone bơm vào dương vật, với mục đích làm tăng kích cỡ của dương vật. Sau khi bơm, hóa chất trên đã gây dị dạng và nhiễm trùng dương vật nghiêm trọng. Các bác sĩ phải sơ cứu trước khi phẫu thuật tạo hình lại. Khoa Tạo hình thẩm mỹ, BV Chợ Rẫy cũng từng cấp cứu cho một bệnh nhân nữ 28 tuổi, bị biến chứng do bơm silicone lỏng vào hai gò má, mũi, cằm. Sau khi bơm một tuần, gò má trái, cằm bị nhiễm trùng. Vết thương mưng mủ và bị áp xe. HUYỀN VI (tổng hợp)

DUY TÍNH