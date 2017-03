Đừng chết vì đắp mặt nạ

Theo thân nhân của phụ nữ này, sau khi đắp mặt nạ, cơ thể chị bỗng dưng đỏ ửng và môi chuyển màu tím tái.





Mặt nạ ngọc trai làm sáng da của Watsons (Trung Quốc) bị nghi ngờ gây ra cái chết cho người sử dụng. Ảnh: tư liệu



Theo Trà Mi (SGTT.VN)

Công ty Watsons đã quyết định rút bỏ sản phẩm mặt nạ này khỏi các quầy mỹ phẩm trên cả nước. Hiện cảnh sát vẫn đang trong quá trình điều tra và chưa xác định được nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ nọ là các chất từ mặt nạ hay một nguyên do nào khác. Mặc dù vậy, thông tin này đang gây lo lắng cho nhiều người tiêu dùng ở Việt Nam, bởi đắp mặt nạ làm đẹp là thói quen dưỡng da rất phổ biến của phụ nữ.Đa phần chị em đều muốn có một làn da mặt mịn màng, không nám, thâm. Lợi dụng sự khát khao này, nhiều công ty mỹ phẩm đã tung ra thị trường hàng ngàn sản phẩm mặt nạ dưỡng da đủ các loại từ tinh chất trái cây, bột ngọc trai, rau củ, tảo biển, đến các nguyên liệu cao cấp như vàng, collagen.Trên các quầy mỹ phẩm từ cao cấp đến chồm hổm ngoài chợ đều không thể thiếu mặt nạ dưỡng da. Giá cả cũng thượng vàng hạ cám: từ vài ngàn, vài chục ngàn đến chiếc mặt nạ cả triệu bạc, tuỳ thuộc túi tiền người mua. Một điều chúng ta cần lưu ý, chị em phụ nữ dùng mặt nạ dưỡng da ít chịu khó tìm hiểu thông tin sản phẩm đó có phù hợp với da mặt của mình hay không, cứ thấy rao giúp da sáng, mịn là mua về dùng!Trao đổi với phóng viên, ThS.BS Lê Thái Vân Thanh, giảng viên bộ môn da liễu, đại học Y dược TP.HCM, cho biết: “Ngoài các dưỡng chất, trong mặt nạ còn chứa axít giúp lột, tẩy lớp sừng bên ngoài và các tế bào chết trên da, giúp các tinh chất thấm sâu vào da, tác dụng nhanh hơn so với mỹ phẩm dạng thoa, uống. “Nếu da mặt thuộc loại nhạy cảm sẽ dễ bị dị ứng với các chất dưỡng từ mặt nạ. Nhẹ thì da bị ngứa, ửng đỏ, chảy nước, nặng thì sưng phù, bong tróc da. Nếu không may dùng phải hàng trôi nổi, không rõ thông tin, nguồn gốc, sản phẩm chứa nhiều hoá chất thì người dùng còn có nguy cơ bị nhiễm độc, dẫn đến suy hô hấp”.Cũng theo BS Vân Thanh, chưa thấy hiện tượng tử vong do bị nhiễm độc từ mỹ phẩm trên mặt nạ. Tuy nhiên, nếu dị ứng nặng có thể để lại sẹo trên da mặt.Để sử dụng mặt nạ dưỡng da an toàn, BS Vân Thanh đưa ra lời khuyên: “Trước khi mua mặt nạ, chúng ta nên biết rõ đặc điểm da mặt mình là da khô, da thường hay da nhờn để chọn sản phẩm thích hợp. Một khi dùng mặt nạ bị dị ứng, nên ngưng ngay lập tức”.Theo BS Vân Thanh, mục đích chủ yếu của việc đắp mặt nạ là giúp da mặt được thư giãn. Không nên đắp thường xuyên, chỉ một lần/tuần là tốt nhất, kể cả với loại mặt nạ tự làm tại nhà bằng trái cây, dưa leo, sữa chua... Vì nếu sử dụng mặt nạ lột da thường xuyên, lớp da mặt ngày càng mỏng dần, nếu đi ngoài nắng sẽ hấp thụ nhiều bức xạ mặt trời, càng thâm nám, gây hại cho da. “Với những trường hợp da mẫn cảm, nổi mụn, tốt nhất nên có chỉ định của bác sĩ da liễu rồi mới quyết định dùng mặt nạ hay không”, BS Vân Thanh lưu ý.