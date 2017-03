Đứng dậy đột ngột bị hoa mắt, phải làm sao?

Hồng Loan (hoaxuyenchi2007@...)



Theo SGTT



, chủ tịch hội Tim mạch học Việt Nam: Tình trạng đó là do thay đổi huyết áp đột ngột khi thay đổi tư thế, nhiều người mắc phải, bệnh có liên quan tới thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Có những người thần kinh giao cảm và phó giao cảm không tự điều chỉnh được, nhất là với người cao tuổi, nhưng nhiều người trẻ cũng bị kém điều hoà về thần kinh giao cảm và phó giao cảm.Có thể bạn bị cùng nguyên nhân đó, nên khi bạn đứng dậy huyết áp tụt, còn với người bình thường huyết áp sẽ không chênh lệch. Có một cách là khi thay đổi tư thế, cần thay đổi từ từ, tránh đột ngột. Trong trường hợp huyết áp tụt nhiều có thể uống trà gừng, ăn một số chất mặn, uống trà đặc, càphê thì huyết áp sẽ lên. Bạn cần xem lại hoàn cảnh các lần bị hoa mắt, chóng mặt của mình: do thay đổi sinh hoạt (như mất ngủ), hoặc do ốm dậy, hoặc phụ nữ có thai tới tháng thứ 7, thứ 8 đứng lâu cũng có thể ngất do máu dồn xuống... Nếu bạn không nằm trong các trường hợp đó thì do cơ địa. Bạn nên đến bệnh viện để được bác sĩ thăm khám và có lời khuyên cụ thể hơn với tình trạng sức khoẻ của bạn.