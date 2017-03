Dùng keo vá mạch máu não cho trẻ sơ sinh

Bé gái hồi phục nhanh sau phẫu thuật. Ảnh: N.A.T



Các bác sĩ khoa Hồi sức Sơ sinh cho biết, bệnh nhi nhập viện trong tình trạng tím tái, ngưng tim, ngưng thở. Bác sĩ phát hiện một bướu máu da đầu to bằng ngón chân cái. Bệnh nhi sau đó được chụp CT Scan, siêu âm tim và chụp mạch máu xóa nền não. Bệnh lý được xác định là chứng dị dạng động tĩnh mạch não bẩm sinh với triệu chứng rò mạch máu gây chảy máu.Chỗ rò mạch máu được các bác sĩ dùng một loại keo sinh học để bít lại. Chỉ vài giờ sau phẫu thuật, kết quả kiểm tra cho thấy tuần hoàn máu não ở bán cầu trái đã cải thiện."Đến sáng nay, sau hơn một tuần phẫu thuật, tình trạng sức khỏe của bé đã hoàn toàn bình phục", một bác sĩ cho biết.Dị dạng động tĩnh mạch não là bệnh lý bẩm sinh. Bệnh nhi mắc chứng này có một đám rối mạch máu bất thường trong não, nối thông động mạch và tĩnh mạch não. Bệnh chỉ có thể được xác định khi bệnh nhân được chụp mạch máu xóa nền.Nếu mạch máu chưa vỡ, bệnh nhân vẫn có biểu hiện đau đầu kéo dài, co giật kiểu động kinh. Những trường hợp kích thước tổn thương dị dạng lớn có thể gây chèn ép não và thiếu máu não gây bại liệt.Trong trường hợp mạch máu vỡ, bệnh nhân thường đau đầu dữ dội, nôn, buồn nôn, tăng huyết áp, lơ mơ thậm chí hôn mê, bại liệt nửa người, khó nói hoặc không nói được.Do bệnh có khả năng gây biến chứng nguy hiểm, các bác sĩ khuyên khi có những biểu hiện bất thường như đau đầu kéo dài uống thuốc không khỏi, bệnh nhân nên đi khám để được chẩn đoán và can thiệp sớm.Theo Trung Hào (VNE)