Dùng quạt điện khi ngủ hại sức khỏe

Nhằm tiết kiệm năng lượng, ngày càng nhiều gia đình sử dụng quạt điện thay vì máy điều hòa không khí để làm mát. Đặc biệt vào mùa hè, thời tiết oi bức nên mọi người thường đặt quạt thật gần mình trong lúc ngủ. Tuy nhiên nghiên cứu mới đây cảnh báo tình trạng này kéo dài có thể gây ra hàng loạt vấn đề sức khỏe cho người sử dụng.







Phản ánh về việc này, một khách hàng 35 tuổi ở Tokyo (Nhật) cho biết, từ khi còn nhỏ chị đã dùng quạt máy khi ngủ. Các vấn đề sức khỏe bắt đầu vào mùa hè năm ngoái, sau một một đêm ngủ như vậy, lúc tỉnh dậy chị cảm thấy nửa thân dưới lạnh toát, nhất là bàn chân, kèm theo cảm giác mệt mỏi, khát nước, chóng mặt và chán ăn. Tình trạng này kéo dài trong khoảng 4 giờ liền."Năm nay tôi định sẽ tiếp tục dùng quạt để tiết kiệm điện, nhưng đã đến lúc tôi phải sử dụng nó một cách khôn ngoan hơn", chị nói trên trang Yourhealth.Có đến 53% trong số 1.000 người tham gia một cuộc thăm dò ý kiến cho biết họ từng gặp phải những vấn đề về sức khỏe mà nghi ngờ nguyên nhân là do sử dụng quạt điện. Tất cả những người này đều có dùng quạt điện, thậm chí dùng nhiều giờ liền khi ngủ. Trong số này, hơn một nửa nói là cảm thấy mệt mỏi, còn lại bị khô da, khô cổ họng và cảm giác cơ thể lạnh toát. Cuộc khảo sát trên được thực hiện bởi Realfleet Co, một công ty bán các thiết bị gia dụng có trụ sở tại Tokyo.Bác sĩ Osamu Nishizaki, Giám đốc viện Nishizaki ở Chuo Ward, Tokyo lý giải: "Việc để cơ thể tiếp xúc với không khí thổi từ quạt trong thời gian dài có thể ảnh hưởng đến cơ chế điều tiết nhiệt tự nhiên của cơ thể, từ đó gây ra những vấn đề về sức khỏe".Cụ thể ông chỉ ra, khi dùng quạt máy, sự bốc hơi nước trên da sẽ làm giảm nhiệt độ bề mặt, từ đó làm giảm nhiệt độ ở các nội tạng thông qua cơ chế tuần hoàn máu. Chính triệu chứng này gây ra cảm giác mệt mỏi và chán ăn.Theo một nghiên cứu khác của Công ty Panasonic, khi cơ thể tiếp xúc với quạt trần ở tốc độ 1m/giây sẽ làm cho nhiệt độ trên da giảm khoảng 3 độ C. "Vì thế sẽ tốt hơn nếu chúng ta chỉ dùng quạt làm mát trong vòng 10 phút, sau đó đi tắm. Không nên phơi cơ thể trực tiếp dưới quạt điện lâu hơn khoảng thời gian đó", bác sĩ Osamu nói.Ngoài ra ông cũng khuyên, để hạn chế những triệu chứng khó chịu, mọi người nên đặt quạt hướng vào tường hoặc lên trần nhà để không khí được lưu thông tốt hơn thay vì thổi trực tiếp vào người.