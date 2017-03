Dùng than sưởi ấm, cả gia đình bị ngộ độc

Theo người nhà bệnh nhân, đêm 4-11, bốn người này ngủ cùng phòng, có dùng than sưởi ấm trong khi các cửa phòng đều đóng kín, khe cửa được chèn kỹ, chỉ có một quạt thông gió. Sáng sớm 5-11, người nhà mở cửa phòng, phát hiện bốn người đang vật vã, khó thở (có người bị sùi bọt mép) nên đã đưa đến bệnh viện cấp cứu. Đến chiều cùng ngày, ba trong số bốn người đã qua cơn nguy kịch, một người vẫn đang hôn mê, bệnh viện phải theo dõi đặc biệt.

Các bác sĩ cho biết khi dùng than sưởi trong phòng kín sẽ phát sinh nhiều khí độc, trong đó CO luôn ở tầng thấp trong không khí nên quạt thông gió đặt ở trên cao không đẩy được khí CO ra ngoài, gây ngộ độc khí.

T.LỘC