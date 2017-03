Dùng thuốc an toàn khi cho con bú

Tuy nhiên, khi bạn quyết định nuôi con bằng sữa mẹ thì bạn cần lưu ý rằng những loại thuốc vốn an toàn cho bạn trong suốt thai kỳ nay đã “đổi tính”. Một số loại thuốc có thể đi vào tuyến sữa làm nguy hại đến sức khỏe của em bé hoặc cũng có thể làm cạn kiệt nguồn sữa.

Theo Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ FDA (the Food and Drug Administration), có rất nhiều loại thuốc chưa được xác định về độ an toàn cho những bà mẹ nuôi con bằng sữa mẹ. Đa phần, các cơ quan quản lý dược phẩm chỉ biết được tác hại sau khi nhận được than phiền từ các bà mẹ hoặc từ những báo cáo khi xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Từ những báo cáo đó, các cơ quan quản lý thuốc mới xác định là thuốc nào an toàn, thuốc nào không an toàn trong thời kỳ nuôi con bằng sữa mẹ.

Nếu bạn đang nuôi con bằng sữa mẹ và phải dùng thuốc hằng ngày cho một căn bệnh nào đó thì cũng nên trao đổi với bác sĩ của bạn và luôn cả với bác sĩ nhi khoa của con bạn. Để hạn chế tối đa thuốc có thể gây hại cho trẻ, thầy thuốc thường khuyên bạn thời điểm tốt nhất để uống thuốc là ngay sau khi cho con bú. Một loại thuốc giảm đau quen thuộc mà bạn cần đặc biệt lưu tâm khi đang cho con bú chính là aspirin. Đây là một loại thuốc có tác dụng làm loãng máu có thể gây hại cho trẻ dù rằng bạn uống loại thuốc này 3 giờ trước khi cho con bú. Thay vì dùng aspirin để giảm đau, bạn có thể lựa chọn những loại thuốc khác an toàn hơn như paracetamol hoặc ibuprofen.

Cũng cần lưu ý rằng có một số loại thuốc dù an toàn khi cho con bú nhưng lại làm cho cơ thể bị mất nước, vì vậy khi sử dụng các loại thuốc này bạn cần phải uống thật nhiều nước. Những loại thuốc gây thiếu nước cho cơ thể thường là kháng histamine, thuốc trị sung huyết mũi, các loại dược phẩm có chứa cồn, caffeine....Khi cơ thể của bạn bị mất nước thì sữa được sản xuất ra sẽ ít hơn.

Trong nhiều trường hợp cần thiết, người mẹ cần phải bơm sữa dự trữ cho trẻ nếu đang dùng một số dược phẩm. Một số dược phẩm hiển nhiên không được dùng trong suốt thời kỳ cho con bú bao gồm bromociptine, hóa trị liệu, ergotamine, lithium, methotrexate và cả thuốc lá...

Điều quan trọng là bạn không được lạm dụng thuốc khi trong thời gian cho con bú vì sẽ có ảnh hưởng hết sức tai hại đến sức khỏe của em bé và của chính bạn.