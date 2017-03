Dùng thuốc tránh thai ngừa ung thư

Theo đó, tỉ lệ nữ tu mắc bệnh ung thư vú cao khác thường đã được ghi nhận từ năm 1713. Hai nhà khoa học nói trên cho rằng các nữ tu có thể dùng thuốc tránh thai để hạn chế nguy cơ này.



Do không mang thai và không tiết sữa cho con bú nên phụ nữ độc thân có nhiều chu kỳ kinh nguyệt hơn, làm tăng nguy cơ ung thư.



Trong khi đó, tỉ lệ chết vì ung thư ở phụ nữ dùng thuốc ngừa thai giảm 12% và nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung hoặc nội mạc tử cung giảm từ 50% - 60% so với phụ nữ không hề dùng thuốc ngừa thai.



Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết thuốc ngừa thai cũng có nguy cơ của nó, nhất là làm tăng khả năng hình thành cục máu đông. Do đó, việc dùng thuốc phải được cân nhắc về tiền sử bệnh lý cá nhân.



Theo Tr. Lâm (NLĐ)