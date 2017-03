Dùng vi sóng phá hủy khối u

Sóng năng lượng cao hay vi sóng (microwave) thường được biết đến trong việc sử dụng để nấu chín thức ăn.Trong nghiên cứu đầu tiên thực hiện trên 28 bệnh nhân bị các khối u ở phổi, các nhà khoa học đã cấy một ăngten mỏng trực tiếp vào khối u.



Sau đó một làn sóng điện từ sẽ kích động các phân tử nước trong các mô ở xung quanh khối u gây nên sự ma sát và phát sinh nhiệt để phá hủy nó. Kết quả cho thấy khối u bị tiêu diệt ở 19 bệnh nhân và chín bệnh nhân có khối u co nhỏ lại. Các nhà nghiên cứu hi vọng đây sẽ là một kỹ thuật điều trị mới mang lại hiệu quả, bên cạnh những kỹ thuật hiện có như phẫu thuật, hóa trị liệu, xạ trị và sử dụng sóng vô tuyến hay đông lạnh để phá hủy khối u.



TheoBS NGUYỄN TẤT BÌNH (Radiological Society of North America Annual Meeting, TTO)