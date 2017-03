Dưới 15 tuổi không nên xài điện thoại di động

Những tế bào não mong manh của trẻ rất nhạy cảm với sóng điện từ, phát ra từ điện thoại di động (ảnh chỉ mang tính minh hoạ). Ảnh: Eason Q



Theo BS.CK2 Nguyễn Thị Thanh (SGTT)

Từ trước tới nay có rất nhiều tranh cãi về ảnh hưởng của điện thoại di động trên sức khoẻ con người. Mặc dù các hãng điện thoại đã bác bỏ những kết quả nghiên cứu này, song các nhà khoa học vẫn chưa bỏ cuộc, các nghiên cứu vẫn đang được tiến hành.Theo công bố của 31 nhà khoa học đến từ 14 nước hồi tháng 5/2011, đã có đủ chứng cớ để tổ chức Y tế thế giới liệt kê điện thoại di động vào danh sách những thứ có thể gây ung thư cho con người, như ung thư não, u tế bào thần kinh… Loại bức xạ phát ra từ điện thoại di động không như tia X, nhưng lại giống như lò vi sóng siêu nhỏ, làm nóng tế bào não, có thể làm rối loạn sự phát triển của não, gây ung thư và phát triển khối u, làm ảnh hưởng chức năng của thuỳ thái dương.Người sử dụng điện thoại di động trên mười năm có nguy cơ bị u Glioma tế bào thần kinh gấp đôi người không sử dụng. Sóng điện từ của điện thoại di động cũng ảnh hưởng tới hệ miễn dịch. Ở người đeo kính dùng điện thoại di động, ảnh hưởng của sóng điện từ vào mắt tăng 20%, vào đầu tăng 6%, có thể do tác động của gọng kính bằng kim loại. Nhiều người có răng sâu trám bằng kim loại than phiền là thấy nóng trong miệng và đau nhức răng khi nói chuyện bằng điện thoại di động.Không giống như khói thuốc lá, từ trường của điện thoại di động là vô hình, không màu sắc, không mùi vị, chúng âm thầm xâm nhập cơ thể và có thể gây ảnh hưởng xấu. Đối với trẻ nhỏ, xương sọ và não rất mỏng manh, các tế bào não đang trong giai đoạn phát triển, tác động của điện thoại di động càng lớn.Điện thoại di động dù cần thiết nhưng phải thật thận trọng khi dùng, nhất là lúc có sự hiện diện của trẻ nhỏ kế bên. Mặc dù các nhà khoa học vẫn còn tranh cãi về tác hại của sóng điện thoại di động nhưng họ vẫn gặp nhau ở lưu ý người dùng một vài biện pháp hạn chế bức xạ từ điện thoại di động: không dùng di động khi có điện thoại bàn; dùng tai nghe để khỏi áp điện thoại vào tai; hạn chế nói chuyện quá lâu; sử dụng dịch vụ nhắn tin thay thế cuộc gọi khi có thể; không dùng điện thoại di động quá cũ...Các bậc cha mẹ không nên cho trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng, thậm chí là cầm điện thoại đối với trẻ nhỏ. Nên lưu ý ở những nơi có các công trình kiến trúc, sóng tín hiệu thường rất kém, công suất bức xạ của di động sẽ theo đó tăng lên. Nếu nghe hoặc gọi điện thoại khi đang sạc pin, điện áp cao hơn nhiều lần so với thông thường, bức xạ cũng cao gấp mười lần thông thường và khi điện thoại di động hết pin thì bức xạ cao gấp 1.000 lần.