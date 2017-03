Dưới không nghe vì quên hoạt huyết

Nếu phía sau tình trạng rối loạn cương dương là căn bệnh nào đó chưa được điều trị hiệu quả thì mọi biện pháp tiếp sức theo kiểu kích dục đều vô ích, thậm chí có hại! Ngày nào người bệnh tiểu đường chưa ổn định đường huyết, người bệnh cao huyết áp còn chóng mặt vì huyết áp trồi sụt vô chừng, người bệnh trầm uất đêm nào chỉ ngủ được nhờ thuốc an thần… thì chuyện phòng the nếu không trục trặc mới lạ! Đó là chưa kể đến trường hợp đột quỵ, nhồi máu cơ tim do liều mạng dùng thuốc cường dương bất kể hậu quả! Dễ hiểu vì tập trung sức lực để bơm máu gấp rút đến một nơi nào có ích gì khi nơi khác, tụ điểm quan trọng như vỏ não, thành tim vì thế bất ngờ thiếu máu. Khéo là làm sao đẩy máu tới nơi tới chốn mà trái tim không mệt.

Uống hoạt huyết để tránh rối loạn.

Đáng tiếc cho nhiều nạn nhân vì điều trị rối loạn cương dương với Đông y, nếu theo đúng bài bản, là lối thoát hợp lý cho giới đàn ông chợt một ngày không còn là phái mạnh. Thay vì chỉ tập trung vào nội tiết tố testosteron theo kiểu thiếu gì bù nấy bất kể phản ứng phụ, bất cần lý do trắc ẩn bên trong hậu trường, điểm khéo của liệu pháp Đông y, nếu so sánh với thuốc Tây, chính là công năng nhiều mặt giáp công bao gồm tác dụng:

- Điều chỉnh trục thần kinh - nội tiết để lệnh trên xuống đến cấp dưới.

- Cung cấp hoạt chất sinh học để hưng phấn tiến trình tự tổng hợp nội tiết tố với cấu trúc được cơ thể dung nạp tối đa.

- Hưng phấn ham muốn (libido) một cách hòa hoãn nhưng tích lũy tiệm tiến thay vì bạo phát bạo tàn.

- Kiện toàn chức năng sinh dục về chất lẫn lượng thay vì chỉ chạy theo “phong trào” bất kể lợi hại.

- Hỗ trợ tim mạch trong khi “thao tác” và gia tốc tiến trình phục hồi, thay vì bỏ rơi hệ tuần hoàn theo kiểu kích dục không màng trái tim có thiếu máu hay không.

- Giữ mạch máu thông thoáng bằng cách thường xuyên hoạt huyết để nơi cần sung huyết không gặp trục trặc lúc bơm máu đến nơi.

Cường dương vì thế khác xa kích dục. Điều trị rối loạn cương dương vì thế không đồng nghĩa với tác dụng trước mắt rồi sau đó mất dần hiệu quả vì gia chủ càng dùng thuốc càng… mệt! Theo định nghĩa được viết đậm trong Nội Kinh, y thư gối đầu giường của thầy thuốc ngành y học cổ truyền phương Đông, thầy thuốc giỏi chữa bệnh khi bệnh chưa phát. Chữa rối loạn cương dương khi đã liệt dương bao giờ cũng là hạ sách. Trở về với quy luật của thiên nhiên, dù phải kiên nhẫn hơn với dược thảo là cách hợp lý nhất cho giới đàn ông đang dở khóc dở cười. Cách tốt nhất để đừng mất mặt lúc cần ra quân chính là mượn sức kháng bệnh của hoạt chất thiên nhiên ngay khi còn sung sức. Phòng bệnh bao giờ cũng đơn giản và hiệu quả hơn chữa bệnh.

Bác sĩ LƯƠNG LỄ HOÀNG, Trung tâm Điều trị Ôxy cao áp TP.HCM.