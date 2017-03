“Dzô” 100% coi chừng “dzô” bệnh viện

Đúng/Sai . Với người bị tiểu đường, huyết áp không nên uống rượu bia, thưa bác sĩ? + Không hẳn. Rượu làm tăng huyết áp nên làm tăng nguy cơ đột quỵ. Rượu cũng làm giảm bài tiết insulin. Do đó bệnh nhân tiểu đường và tăng huyết áp không nên uống rượu bia. Nhưng nếu có uống thì chỉ nên uống bằng nửa người bình thường, theo cân nặng như đã nói ở trên. . Có người mách nước trước khi uống rượu thì uống một muỗng cà phê hoặc muỗng muối sẽ không say? + Với nồng độ rượu trong máu cao, rượu sẽ gây ức chế hệ thần kinh với các dấu hiệu như đã trình bày khi say rượu. Do đó theo tôi nghĩ cà phê giúp người uống “tỉnh” hơn nên dấu hiệu say sẽ chậm hơn nhưng như thế có thể làm tăng thêm hiện tượng dung nạp. Khi ăn thức ăn mặn sự co bóp của dạ dày sẽ giảm, do đó thức ăn từ dạ dày xuống ruột sẽ chậm hơn mà rượu lại được hấp thu chủ yếu tại ruột. Vì vậy uống một muỗng cà phê muối có thể sẽ có tác dụng làm thức ăn xuống ruột chậm hơn, trong đó có rượu nên rượu sẽ được hấp thu chậm hơn, khiến lâu say hơn. . Thuốc giải rượu hiệu quả đến đâu và có ảnh hưởng gì đến sức khỏe? + Sai. Hiện nay, theo y học, không có thứ thuốc nào gọi là thuốc giải rượu. Thuốc “giải rượu” lưu hành trên thị trường có tác dụng không rõ ràng. Do đó nên để cơ thể phản ứng tự nhiên với rượu, bắt cơ thể thích nghi với rượu bằng thuốc “giải rượu” chỉ làm tăng nguy cơ dung nạp và nghiện rượu.