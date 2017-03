FDA cấm các loại thuốc ho, cảm lạnh và dị ứng chưa được chuẩn y

Những loại thuốc này không được FDA đánh giá và tính an toàn và hiệu quả, chúng có thể gây rủi ro cao hơn so với các loại thuốc không kê đơn cũng dùng để điều trị các bệnh tương tự. Đặc biệt là các loại thuốc dành cho trẻ dưới 2 tuổi do lo ngại những tác dụng phụ không tốt tới sức khỏe.

“Việc làm này là cần thiết để bảo vệ người tiêu dùng khỏi các nguy cơ do dùng các loại thuốc chưa được công nhận. Trên thực tế là nhiều bác sĩ kê đơn các loại thuốc này mà không hề biết là chúng chưa được kiểm chứng về tính hiệu quả và an toàn bởi các cơ quan chức năng”, Deborah M. Autor, giám đốc TT Nghiên cứu và Định giá thuốc, cho biết.

Hiện FDA chưa công bố danh sách các loại thuốc bị buộc phải thu hồi nhưng kêu gọi các nhà sản xuất tự lập danh sách và tự thu hồi trước khi FDA chính thức vào cuộc.

Theo Nhân Hà ( DT/ Healthday)